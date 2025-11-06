Classificação Brasileirão atualizada: briga pelo título em tempo real
Empate do Flamengo, em duelo contra o São Paulo, aumenta as chances de título do Palmeiras, que enfrenta o Santos nesta quinta-feira (06)
A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro já iniciou! Sete partidas foram disputadas na última quarta-feira (05), e provocaram grandes mudanças na tabela.
O Flamengo ficou no empate contra o São Paulo, por 2 a 2, e perdeu pontos preciosos na briga pela liderança. O Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (06), contra o Santos, pode abrir distância da liderança.
Correndo por fora na briga pela liderança, o Cruzeiro venceu o Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0, e segue na terceira colocação.
Na parte de baixo da tabela, o Vitória venceu o Internacional, pelo placar de 1 a 0, e ultrapassou o Peixe. No entanto, uma vitória santista nesta rodada pode ultrapassar o time da capital baiana.
Classificação completa do Brasileirão
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1
|Palmeiras
|65
|30
|20
|5
|5
|55
|26
|29
|2
|Flamengo
|65
|31
|19
|8
|4
|61
|18
|43
|3
|Cruzeiro
|63
|32
|18
|9
|5
|46
|22
|24
|4
|Mirassol
|56
|31
|15
|11
|5
|52
|31
|21
|5
|Bahia
|52
|32
|15
|7
|10
|42
|38
|4
|6
|Botafogo
|51
|32
|14
|9
|9
|44
|28
|16
|7
|Fluminense
|47
|31
|14
|5
|12
|37
|37
|0
|8
|São Paulo
|45
|32
|12
|9
|11
|37
|35
|2
|9
|Vasco da Gama
|42
|32
|12
|6
|14
|49
|46
|3
|10
|Corinthians
|42
|32
|11
|9
|12
|35
|37
|-2
|11
|Atlético-MG
|40
|31
|10
|10
|11
|30
|32
|-2
|12
|Red Bull Bragantino
|39
|32
|11
|6
|15
|37
|50
|-13
|13
|Grêmio
|39
|32
|10
|9
|13
|33
|41
|-8
|14
|Ceará
|38
|31
|10
|8
|13
|29
|29
|0
|15
|Internacional
|36
|32
|9
|9
|14
|35
|44
|-9
|16
|Vitória
|34
|32
|8
|10
|14
|29
|47
|-18
|17
|Santos
|33
|30
|8
|9
|13
|31
|43
|-12
|18
|Juventude
|29
|32
|8
|5
|19
|26
|58
|-32
|19
|Fortaleza
|28
|30
|7
|7
|16
|28
|45
|-17
|20
|Sport Recife
|17
|31
|2
|11
|18
|22
|51
|-29
Jogos do Brasileirão nesta quinta-feira (06)
- Fluminense x Mirassol (19h30)
- Ceará x Fortaleza (20h00)
- Palmeiras x Santos (21h30)