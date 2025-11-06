Classificação Brasileirão atualizada: briga pelo título em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empate do Flamengo, em duelo contra o São Paulo, aumenta as chances de título do Palmeiras, que enfrenta o Santos nesta quinta-feira (06)

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro já iniciou! Sete partidas foram disputadas na última quarta-feira (05), e provocaram grandes mudanças na tabela.

O Flamengo ficou no empate contra o São Paulo, por 2 a 2, e perdeu pontos preciosos na briga pela liderança. O Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (06), contra o Santos, pode abrir distância da liderança.

Correndo por fora na briga pela liderança, o Cruzeiro venceu o Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0, e segue na terceira colocação.

Na parte de baixo da tabela, o Vitória venceu o Internacional, pelo placar de 1 a 0, e ultrapassou o Peixe. No entanto, uma vitória santista nesta rodada pode ultrapassar o time da capital baiana.

Classificação completa do Brasileirão

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 1 Palmeiras 65 30 20 5 5 55 26 29 2 Flamengo 65 31 19 8 4 61 18 43 3 Cruzeiro 63 32 18 9 5 46 22 24 4 Mirassol 56 31 15 11 5 52 31 21 5 Bahia 52 32 15 7 10 42 38 4 6 Botafogo 51 32 14 9 9 44 28 16 7 Fluminense 47 31 14 5 12 37 37 0 8 São Paulo 45 32 12 9 11 37 35 2 9 Vasco da Gama 42 32 12 6 14 49 46 3 10 Corinthians 42 32 11 9 12 35 37 -2 11 Atlético-MG 40 31 10 10 11 30 32 -2 12 Red Bull Bragantino 39 32 11 6 15 37 50 -13 13 Grêmio 39 32 10 9 13 33 41 -8 14 Ceará 38 31 10 8 13 29 29 0 15 Internacional 36 32 9 9 14 35 44 -9 16 Vitória 34 32 8 10 14 29 47 -18 17 Santos 33 30 8 9 13 31 43 -12 18 Juventude 29 32 8 5 19 26 58 -32 19 Fortaleza 28 30 7 7 16 28 45 -17 20 Sport Recife 17 31 2 11 18 22 51 -29

Jogos do Brasileirão nesta quinta-feira (06)