fechar
Onde assistir | Notícia

Sada Cruzeiro x Joinville: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe mineira venceu duas partidas na competição e busca seguir próxima do topo da tabela. Catarinenses foram derrotados na rodada anterior

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/11/2025 às 15:17
Jogadores do Sada Cruzeiro em comemoração
Jogadores do Sada Cruzeiro em comemoração - Reprodução/ Agência Cruzeiro

Nesta quinta-feira (06/11), às 21h00 (horário de Brasília), Sada Cruzeiro e o Joinville Vôlei se enfrentam no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG), pela 4ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26.

Como chegam as equipes

O time mineiro realiza um bom início de competição. O Cruzeiro ocupa a segunda colocação com 7 pontos em 3 jogos, após registrar duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, a equipe venceu o Monte Carmelo, por 3 sets a 0.

O clube catarinense inicia a temporada com menores pretensões, tendo conquistado apenas uma vitória e duas derrotas em três rodadas. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Suzano, por 3 sets a 1.

Onde assistir Sada Cruzeiro x Joinville ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV 2 (TV por assinatura)
  • GE TV (Youtube)
  • VBTV (plataforma de streaming)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quinta-feira (06/11) – 21h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei – Rodada 10
  • Local: Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG)
  • Onde Assistir: SporTV 2, GE TV e VBTV

Leia também

Classificação da Superliga Feminina de Vôlei atualizada: confira tabela em tempo real
Superliga

Classificação da Superliga Feminina de Vôlei atualizada: confira tabela em tempo real
Fluminense x Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei: horário e onde assistir
Superliga

Fluminense x Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei: horário e onde assistir

Compartilhe

Tags