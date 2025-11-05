Sada Cruzeiro x Joinville: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe mineira venceu duas partidas na competição e busca seguir próxima do topo da tabela. Catarinenses foram derrotados na rodada anterior
Nesta quinta-feira (06/11), às 21h00 (horário de Brasília), Sada Cruzeiro e o Joinville Vôlei se enfrentam no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG), pela 4ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26.
Como chegam as equipes
O time mineiro realiza um bom início de competição. O Cruzeiro ocupa a segunda colocação com 7 pontos em 3 jogos, após registrar duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, a equipe venceu o Monte Carmelo, por 3 sets a 0.
O clube catarinense inicia a temporada com menores pretensões, tendo conquistado apenas uma vitória e duas derrotas em três rodadas. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Suzano, por 3 sets a 1.
Onde assistir Sada Cruzeiro x Joinville ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- SporTV 2 (TV por assinatura)
- GE TV (Youtube)
- VBTV (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (06/11) – 21h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei – Rodada 10
- Local: Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG)
- Onde Assistir: SporTV 2, GE TV e VBTV