Sada Cruzeiro x Joinville: onde assistir ao vivo e horário da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe mineira venceu duas partidas na competição e busca seguir próxima do topo da tabela. Catarinenses foram derrotados na rodada anterior

Nesta quinta-feira (06/11), às 21h00 (horário de Brasília), Sada Cruzeiro e o Joinville Vôlei se enfrentam no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG), pela 4ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26.

Como chegam as equipes

O time mineiro realiza um bom início de competição. O Cruzeiro ocupa a segunda colocação com 7 pontos em 3 jogos, após registrar duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, a equipe venceu o Monte Carmelo, por 3 sets a 0.

O clube catarinense inicia a temporada com menores pretensões, tendo conquistado apenas uma vitória e duas derrotas em três rodadas. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Suzano, por 3 sets a 1.

Onde assistir Sada Cruzeiro x Joinville ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

SporTV 2 (TV por assinatura)



GE TV (Youtube)

VBTV (plataforma de streaming)

Ficha técnica