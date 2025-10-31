NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (31/10)? Confira
Oito partidas serão disputadas nesta quarta-feira. Data também marca o início da NBA Cup, torneio disputado em meio à temporada regular
A NBA dá sequência aos seus primeiros jogos nesta sexta-feira (31). 8 partidas da competição serão disputadas nesta data.
O dia também é marcado pelo início da NBA Cup, torneio paralelo à temporada regular da NBA e que possui o formato de fase de grupos.
Outro grande jogo do dia reúne Philadelphia 76ers e Boston Celtics, jogo que marca o encontro entre dois dos maiores rivais da competição.
Onde assistir os próximos jogos da NBA 2025-26:
Sexta-feira (31/10)
20h00 – Philadelphia 76ers x Boston Celtics - Prime Video
20h00 – Indiana Pacers x Atlanta Hawks - NBA League Pass
20h30 – Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors - NBA League Pass
21h00 – Chicago Bulls x New York Knicks - NBA League Pass
22h30 – Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers - Prime Video
23h00 – Phoenix Suns x Utah Jazz - NBA League Pass
23h00 – Portland Trail Blazers x Denver Nuggets - NBA League Pass
23h30 – Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans - NBA League Pass
22h30 – Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers - NBA League Pass
23h00 – Phoenix Suns x Memphis Grizzlies - NBA League Pass