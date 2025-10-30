76ers x Celtics: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe da Filadélfia venceu suas quatro partidas disputadas na NBA e busca novo resultado positivo. Time de Boston vem de duas vitórias
Nesta sexta-feira (31/10), às 20h00 (horário de Brasília), os 76ers recebem os Celtics no Wells Fargo Center, em Filadélfia. O confronto marca mais um capítulo de uma das maiores rivalidades da competição.
Como chegam as equipes
Com campanha invicta de 4-0, a equipe da Filadélfia demonstra força neste começo de temporada. A chegada do novato V.J. Edgecombe, que anotou 34 pontos em sua estreia, deu novo fôlego ao time.
O Boston, por sua vez, vive fase de ajustes. Com duas derrotas em três partidas, a equipe ainda busca o ritmo ideal sem sua principal peça, Jayson Tatum.
Onde assistir Grizzlies x Lakers ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Prime Video.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (31/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular
- Local: Wells Fargo Center, em Filadélfia (Pensilvânia - EUA)
- Onde Assistir: Prime Video
Quintetos iniciais
- Provável quinteto inicial dos 76ers: Maxey, Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Bona e Joel Embiid. Técnico: Nick Nurse.
- Provável quinteto inicial dos Celtics: Derrick White, Pritchard, Jaylen Brown, Boucher e Neemias Queta. Técnico: Joe Mazzula.