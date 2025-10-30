fechar
76ers x Celtics: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe da Filadélfia venceu suas quatro partidas disputadas na NBA e busca novo resultado positivo. Time de Boston vem de duas vitórias

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/10/2025 às 14:25
Anfernee Simons, atleta do Boston Celtics
Anfernee Simons, atleta do Boston Celtics - Reprodução: Twitter/ Boston Celtics

Nesta sexta-feira (31/10), às 20h00 (horário de Brasília), os 76ers recebem os Celtics no Wells Fargo Center, em Filadélfia. O confronto marca mais um capítulo de uma das maiores rivalidades da competição.

Como chegam as equipes

Com campanha invicta de 4-0, a equipe da Filadélfia demonstra força neste começo de temporada. A chegada do novato V.J. Edgecombe, que anotou 34 pontos em sua estreia, deu novo fôlego ao time.

O Boston, por sua vez, vive fase de ajustes. Com duas derrotas em três partidas, a equipe ainda busca o ritmo ideal sem sua principal peça, Jayson Tatum.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Prime Video.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (31/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular
  • Local: Wells Fargo Center, em Filadélfia (Pensilvânia - EUA)
  • Onde Assistir: Prime Video

Quintetos iniciais

  • Provável quinteto inicial dos 76ers: Maxey, Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Bona e Joel Embiid. Técnico: Nick Nurse.
  • Provável quinteto inicial dos Celtics: Derrick White, Pritchard, Jaylen Brown, Boucher e Neemias Queta. Técnico: Joe Mazzula.

