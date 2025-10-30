Grizzlies x Lakers: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipes disputam primeira partida de torneio paralelo durante a temporada regular da competição. Lakers vêm de vitória emocionante
A partida entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers acontece nesta sexta-feira (31/10), às 23h30 (horário de Brasília), no FedExForum, em Memphis, no Tennessee, pela temporada regular da NBA.
Como chegam as equipes
O Grizzlies iniciou a temporada com um desempenho de 3 vitórias e 2 derrotas, mantendo equilíbrio no Oeste. Na rodaada anterior, o time venceu o Phoenix Suns, por 114 a 113.
Também com 3 vitórias e 2 derrotas até o momento, os Lakers enfrentam a adversidade de atuar fora de casa. A equipe da Califórnia vem de triunfo diante do Minnesota Timberwolves.
Onde assistir Grizzlies x Lakers ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Prime Video.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (31/10) – 23h30 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular
- Local: FedExForum, em Memphis (Tennessee - EUA)
- Onde Assistir: Prime Video
Quintetos iniciais
- Provável quinteto inicial dos Grizzlies: Jackson, Wells, Landale, Ja Morant e Caldwell-Pope. Técnico: Tuomas Iisalo
- Provável quinteto inicial dos Lakers: Vanderbilt, Hachimura, Ayton, LaRavia e Reaves. Técnico: J.J. Redick.