Grizzlies x Lakers: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipes disputam primeira partida de torneio paralelo durante a temporada regular da competição. Lakers vêm de vitória emocionante

A partida entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers acontece nesta sexta-feira (31/10), às 23h30 (horário de Brasília), no FedExForum, em Memphis, no Tennessee, pela temporada regular da NBA.

Como chegam as equipes

O Grizzlies iniciou a temporada com um desempenho de 3 vitórias e 2 derrotas, mantendo equilíbrio no Oeste. Na rodaada anterior, o time venceu o Phoenix Suns, por 114 a 113.

Também com 3 vitórias e 2 derrotas até o momento, os Lakers enfrentam a adversidade de atuar fora de casa. A equipe da Califórnia vem de triunfo diante do Minnesota Timberwolves.

Onde assistir Grizzlies x Lakers ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Prime Video.

Ficha técnica

Data e Horário: Sexta-feira (31/10) – 23h30 (Horário de Brasília)

Sexta-feira (31/10) – 23h30 (Horário de Brasília) Competição: NBA – Temporada Regular

NBA – Temporada Regular Local: FedExForum, em Memphis (Tennessee - EUA)

FedExForum, em Memphis (Tennessee - EUA) Onde Assistir: Prime Video

Quintetos iniciais