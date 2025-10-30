fechar
Grizzlies x Lakers: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipes disputam primeira partida de torneio paralelo durante a temporada regular da competição. Lakers vêm de vitória emocionante

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/10/2025 às 13:59
Austin Reeves, atleta do Los Angeles Lakers
Austin Reeves, atleta do Los Angeles Lakers - Reprodução: Los Angeles Lakers/ Instagram

A partida entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers acontece nesta sexta-feira (31/10), às 23h30 (horário de Brasília), no FedExForum, em Memphis, no Tennessee, pela temporada regular da NBA.

Como chegam as equipes

O Grizzlies iniciou a temporada com um desempenho de 3 vitórias e 2 derrotas, mantendo equilíbrio no Oeste. Na rodaada anterior, o time venceu o Phoenix Suns, por 114 a 113.

Também com 3 vitórias e 2 derrotas até o momento, os Lakers enfrentam a adversidade de atuar fora de casa. A equipe da Califórnia vem de triunfo diante do Minnesota Timberwolves.

Onde assistir Grizzlies x Lakers ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Prime Video.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (31/10) – 23h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular
  • Local: FedExForum, em Memphis (Tennessee - EUA)
  • Onde Assistir: Prime Video

Quintetos iniciais

  • Provável quinteto inicial dos Grizzlies: Jackson, Wells, Landale, Ja Morant e Caldwell-Pope. Técnico: Tuomas Iisalo
  • Provável quinteto inicial dos Lakers: Vanderbilt, Hachimura, Ayton, LaRavia e Reaves. Técnico: J.J. Redick.

