Bucks x Warriors: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe da Califórnia venceu suas duas últimas partidas na competição e espera manter boa fase na competição. Mandantes vêm de vitória

Milwaukee Bucks e Golden State Warriors se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela temporada regular da NBA. A partida será disputada no Fiserv Forum, em Milwaukee.

Como chegam as equipes

O Milwaukee Bucks venceu sua última partida na competição, contra o New York Knicks, e vive bom momento no início de campanha da equipe na NBA. O time conquistou três vitórias na atual temporada.

O Golden State Warriors venceu quatro de seus cinco primeiros jogos disputados na NBA e busca sua terceira vitória consecutiva para manter a boa fase na competição, contando com mais uma boa atuação de Jimmy Butler e Stephen Curry.

Onde assistir Milwaukee Bucks x Golden State Warriors ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo NBA League Pass, streaming oficial da competição.

Ficha técnica

Data e Horário: Quinta-feira (30/10) – 21h00 (Horário de Brasília)

Quinta-feira (30/10) – 21h00 (Horário de Brasília) Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 5)

NBA – Temporada Regular (Rodada 5) Local: Fiserv Forum, em Milwaukee (Wisconsin - EUA)

Fiserv Forum, em Milwaukee (Wisconsin - EUA) Onde Assistir: NBA League Pass

Quintetos iniciais