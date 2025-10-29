Bucks x Warriors: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe da Califórnia venceu suas duas últimas partidas na competição e espera manter boa fase na competição. Mandantes vêm de vitória
Milwaukee Bucks e Golden State Warriors se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela temporada regular da NBA. A partida será disputada no Fiserv Forum, em Milwaukee.
Como chegam as equipes
O Milwaukee Bucks venceu sua última partida na competição, contra o New York Knicks, e vive bom momento no início de campanha da equipe na NBA. O time conquistou três vitórias na atual temporada.
O Golden State Warriors venceu quatro de seus cinco primeiros jogos disputados na NBA e busca sua terceira vitória consecutiva para manter a boa fase na competição, contando com mais uma boa atuação de Jimmy Butler e Stephen Curry.
Onde assistir Milwaukee Bucks x Golden State Warriors ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo NBA League Pass, streaming oficial da competição.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (30/10) – 21h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 5)
- Local: Fiserv Forum, em Milwaukee (Wisconsin - EUA)
- Onde Assistir: NBA League Pass
Quintetos iniciais
- Provável quinteto inicial dos Bucks: Trent Jr, Antetokounmpo, Turner, Green e Rollins. Técnico: Doc Rivers
- Provável quinteto inicial dos Warriors: Curry, Kuminga, Butler, Green e Post. Técnico: Steve Kerr.