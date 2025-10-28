Timberwolves x Lakers: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe da Minnesota foi derrotada na rodada anterior, diante do Nuggets, assim como o time de Los Angeles, derrotado pelo Portland Trail Blazers
A rodada desta quarta-feira (29) da NBA promete fortes emoções com o confronto entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers, na Target Center Arena, em Minneapolis. A partida será disputada às 23h00 (horário de Brasília).
Como chegam as equipes
O time de Anthony Edwards vem empolgado com boas atuações nas rodadas iniciais da temporada. No entanto, em sua última partida, a equipe foi derrotada pelo Portland Trail Blazers.
Já o time da Califórnia, sem LeBron James e Luka Doncic, tenta embalar após um início irregular. Os Lakers vêm alternando bons momentos com atuações inconsistentes, principalmente fora de casa.
Onde assistir Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 2 (TV por assinatura).
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 23h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 5)
- Local: Target Center Arena, em Minneapolis (Minnesota - EUA)
- Onde Assistir: ESPN 2
Quintetos iniciais
- Provável quinteto inicial dos Timberwolves: Randle, McDaniels, Gobert, Conley e DiVicenzo.
- Provável quinteto inicial do Lakers: Reaves, Hachimura, Ayton, Smart e LaRavia.