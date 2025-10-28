fechar
Timberwolves x Lakers: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe da Minnesota foi derrotada na rodada anterior, diante do Nuggets, assim como o time de Los Angeles, derrotado pelo Portland Trail Blazers

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 28/10/2025 às 13:00
Austin Reeves, atleta do Los Angeles Lakers
Austin Reeves, atleta do Los Angeles Lakers - Reprodução: Los Angeles Lakers/ Instagram

A rodada desta quarta-feira (29) da NBA promete fortes emoções com o confronto entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers, na Target Center Arena, em Minneapolis. A partida será disputada às 23h00 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

O time de Anthony Edwards vem empolgado com boas atuações nas rodadas iniciais da temporada. No entanto, em sua última partida, a equipe foi derrotada pelo Portland Trail Blazers.

Já o time da Califórnia, sem LeBron James e Luka Doncic, tenta embalar após um início irregular. Os Lakers vêm alternando bons momentos com atuações inconsistentes, principalmente fora de casa.

Onde assistir Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 2 (TV por assinatura).

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 23h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 5)
  • Local: Target Center Arena, em Minneapolis (Minnesota - EUA)
  • Onde Assistir: ESPN 2

Quintetos iniciais

  • Provável quinteto inicial dos Timberwolves: Randle, McDaniels, Gobert, Conley e DiVicenzo.
  • Provável quinteto inicial do Lakers: Reaves, Hachimura, Ayton, Smart e LaRavia.

