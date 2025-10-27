Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe da Califórnia venceu duas partidas na competição, mas não conta com as estrelas LeBron James e Luka Doncic. Visitantes venceram apenas um jogo
A bola sobe nesta segunda-feira (27/10), às 23h30 (horário de Brasília), no Crypto.com Arena, em Los Angeles, para o confronto entre Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers, pela NBA.
Como chegam as equipes
Os Lakers iniciaram a temporada com saldo positivo, com duas vitórias e uma derrota e vêm de resultado positivo sólido em casa, contra o Sacramento Kings, com destaque para a performance de Austin Reaves com 51 pontos. Contudo, LeBron James e Luka Doncic estão fora por lesão.
Os Trail Blazers acumulam um início turbulento, com uma vitória e dois resultados negativos e vem de derrota em duelo contra o Los Angeles Clippers. Damian Lillard será desfalque e Scoot Henderson é dúvida.
Onde assistir Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers ao vivo
A partida será transmitida pelo NBA League Pass (aplicativo oficial).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (27/10) – 23h30 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 3)
- Local: Crypto.com Arena, em Los Angeles (Califórnia)
- Onde Assistir: NBA League Pass