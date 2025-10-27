Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers: onde assistir ao vivo e horário da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe da Califórnia venceu duas partidas na competição, mas não conta com as estrelas LeBron James e Luka Doncic. Visitantes venceram apenas um jogo

A bola sobe nesta segunda-feira (27/10), às 23h30 (horário de Brasília), no Crypto.com Arena, em Los Angeles, para o confronto entre Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers, pela NBA.

Como chegam as equipes

Os Lakers iniciaram a temporada com saldo positivo, com duas vitórias e uma derrota e vêm de resultado positivo sólido em casa, contra o Sacramento Kings, com destaque para a performance de Austin Reaves com 51 pontos. Contudo, LeBron James e Luka Doncic estão fora por lesão.

Os Trail Blazers acumulam um início turbulento, com uma vitória e dois resultados negativos e vem de derrota em duelo contra o Los Angeles Clippers. Damian Lillard será desfalque e Scoot Henderson é dúvida.

Onde assistir Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers ao vivo

A partida será transmitida pelo NBA League Pass (aplicativo oficial).

Ficha técnica