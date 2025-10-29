fechar
Onde assistir | Notícia

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (29/10)? Confira

10 partidas serão disputadas nesta quarta-feira. Entre os duelos mais esperados do dia está o confronto entre Timberwolves e Lakers

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/10/2025 às 6:00
Logo da NBA
Logo da NBA - Divulgação/ NBA

A NBA dá sequência aos seus primeiros jogos nesta sexta-feira (29). 10 partidas da competição serão disputadas nesta data.

O principal jogo do dia será o confronto entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers. O duelo reúne o confronto entre os craques Anthony Edwards e Austin Reeves.


Outro grande jogo do dia reúne Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, jogo que marca o encontro entre os atuais campeões e o time de Cleveland, que vive grande fase.

Onde assistir os próximos jogos da NBA 2025-26:

Quarta-feira (29/10)

  • 19h30 – Toronto Raptors x Houston Rockets - NBA League Pass

  • 20h00 – Detroit Pistons x Orlando Magic - NBA League Pass

  • 20h00 – Boston Celtics x Cleveland Cavaliers - ESPN e Disney+

  • 20h30 – Brooklyn Nets x Atlanta Hawks - NBA League Pass

  • 21h00 – Chicago Bulls x Sacramento Kings - NBA League Pass

  • 21h30 – Dallas Mavericks x Indiana Pacers - NBA League Pass

  • 22h00 – Denver Nuggets x New Orleans Pelicans - NBA League Pass

  • 22h00 – Utah Jazz x Portland Trail Blazers - NBA League Pass

  • 22h30 – Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers - ESPN e Disney+

  • 23h00 – Phoenix Suns x Memphis Grizzlies - NBA League Pass

     

