NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (29/10)? Confira
10 partidas serão disputadas nesta quarta-feira. Entre os duelos mais esperados do dia está o confronto entre Timberwolves e Lakers
A NBA dá sequência aos seus primeiros jogos nesta sexta-feira (29). 10 partidas da competição serão disputadas nesta data.
O principal jogo do dia será o confronto entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers. O duelo reúne o confronto entre os craques Anthony Edwards e Austin Reeves.
Outro grande jogo do dia reúne Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, jogo que marca o encontro entre os atuais campeões e o time de Cleveland, que vive grande fase.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir os próximos jogos da NBA 2025-26:
Quarta-feira (29/10)
-
19h30 – Toronto Raptors x Houston Rockets - NBA League Pass
-
20h00 – Detroit Pistons x Orlando Magic - NBA League Pass
-
20h00 – Boston Celtics x Cleveland Cavaliers - ESPN e Disney+
-
20h30 – Brooklyn Nets x Atlanta Hawks - NBA League Pass
-
21h00 – Chicago Bulls x Sacramento Kings - NBA League Pass
-
21h30 – Dallas Mavericks x Indiana Pacers - NBA League Pass
-
22h00 – Denver Nuggets x New Orleans Pelicans - NBA League Pass
-
22h00 – Utah Jazz x Portland Trail Blazers - NBA League Pass
-
22h30 – Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers - ESPN e Disney+
-
23h00 – Phoenix Suns x Memphis Grizzlies - NBA League Pass