Celtics x Cavaliers: onde assistir ao vivo e horário da partida

Time de Boston venceu sua primeira partida na atual temporada e espera iniciar sequência, já time de Cleveland vive sequência de vitórias

Nesta quarta-feira (29/10), às 20h00 (horário de Brasília), o Celtics recebe o Cavaliers no TD Garden, em Boston, em confronto válido pela temporada regular da NBA.

Como chegam as equipes

O Celtics vive fase de reconstrução após o título recente, embora tenha vencido os Pelicans por 122 a 90 no jogo anterior, o time acumula apenas uma vitória em seus últimos quatro jogos, o que acende o alerta na franquia tradicional.

Já os Cavaliers chegam embalados. Com três vitórias consecutivas e amplo domínio recente sobre rivais do Leste, o time se consolida como favorito para o confronto em Boston.

Onde assistir Boston Celtics x Cleveland Cavaliers ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 2.

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 20h00 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (29/10) – 20h00 (Horário de Brasília) Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 5)

NBA – Temporada Regular (Rodada 5) Local: TD Garden, em Boston (Machachusetts - EUA)

TD Garden, em Boston (Machachusetts - EUA) Onde Assistir: ESPN 2

Quintetos iniciais