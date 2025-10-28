fechar
Celtics x Cavaliers: onde assistir ao vivo e horário da partida

Time de Boston venceu sua primeira partida na atual temporada e espera iniciar sequência, já time de Cleveland vive sequência de vitórias

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 28/10/2025 às 14:20
Anfernee Simons, atleta do Boston Celtics
Anfernee Simons, atleta do Boston Celtics - Reprodução: Twitter/ Boston Celtics

Nesta quarta-feira (29/10), às 20h00 (horário de Brasília), o Celtics recebe o Cavaliers no TD Garden, em Boston, em confronto válido pela temporada regular da NBA.

Como chegam as equipes

O Celtics vive fase de reconstrução após o título recente, embora tenha vencido os Pelicans por 122 a 90 no jogo anterior, o time acumula apenas uma vitória em seus últimos quatro jogos, o que acende o alerta na franquia tradicional.

Já os Cavaliers chegam embalados. Com três vitórias consecutivas e amplo domínio recente sobre rivais do Leste, o time se consolida como favorito para o confronto em Boston.

Onde assistir Boston Celtics x Cleveland Cavaliers ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 2.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 5)
  • Local: TD Garden, em Boston (Machachusetts - EUA)
  • Onde Assistir: ESPN 2

Quintetos iniciais

  • Provável quinteto inicial dos Celtics: Minott, Brown, Queta, White e Pritchard.
  • Provável quinteto inicial do Cavaliers: Hunter, Mobley, Allen, Merrill e Mitchell.

