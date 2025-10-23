fechar
UFC 321: Tom Aspinall x Ciryl Gane – confira horário, onde assistir e card completo

Duas disputas de cinturão prometem eletrizar os fãs de MMA neste sábado, 25 de outubro, na Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/10/2025 às 15:49
Tom Aspinall x Ciryl Gane no UFC 321
Tom Aspinall x Ciryl Gane no UFC 321 - Divulgação/ UFC

O UFC 321 promete ser uma das noites mais eletrizantes do ano no MMA. No sábado (25), a Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos, recebe duas disputas de cinturão que colocam frente a frente grandes nomes da modalidade.

Na luta principal, o campeão peso-pesado Tom Aspinall defende o título contra o francês Ciryl Gane, em um confronto muito aguardado.

Enquanto Aspinall busca consolidar seu reinado, Gane tenta retomar o cinturão e reafirmar seu lugar entre os grandes do esporte.

A luta co-principal será pelo cinturão vago do peso-palha feminino, com duelo entre as brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern.

Este será o segundo confronto entre elas, com Dern levando a melhor na primeira luta, em 2020.

O card ainda conta com outros quatro brasileiros: Jailton Malhadinho, Matheus Camilo, Valter Walker e Jaqueline Amorim, todos prontos para brilhar no evento.

Onde assistir ao vivo o UFC 321?

O UFC 321 terá transmissão exclusiva do UFC Fight Pass (streaming) a partir das 19h30 (de Brasília) de sábado (14). O card principal começa às 23h.

Card completo do UFC 321

Card Principal - 15h

  • Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane
  • Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern
  • Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista
  • Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida
  • Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov

Card Preliminar - 11h

  • Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park
  • Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki
  • Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo
  • Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland
  • Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado
  • Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett
  • Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo
  • Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki

