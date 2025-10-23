UFC 321: Tom Aspinall x Ciryl Gane – confira horário, onde assistir e card completo
Duas disputas de cinturão prometem eletrizar os fãs de MMA neste sábado, 25 de outubro, na Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos.
O UFC 321 promete ser uma das noites mais eletrizantes do ano no MMA. No sábado (25), a Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos, recebe duas disputas de cinturão que colocam frente a frente grandes nomes da modalidade.
Na luta principal, o campeão peso-pesado Tom Aspinall defende o título contra o francês Ciryl Gane, em um confronto muito aguardado.
Enquanto Aspinall busca consolidar seu reinado, Gane tenta retomar o cinturão e reafirmar seu lugar entre os grandes do esporte.
A luta co-principal será pelo cinturão vago do peso-palha feminino, com duelo entre as brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern.
Este será o segundo confronto entre elas, com Dern levando a melhor na primeira luta, em 2020.
O card ainda conta com outros quatro brasileiros: Jailton Malhadinho, Matheus Camilo, Valter Walker e Jaqueline Amorim, todos prontos para brilhar no evento.
Onde assistir ao vivo o UFC 321?
O UFC 321 terá transmissão exclusiva do UFC Fight Pass (streaming) a partir das 19h30 (de Brasília) de sábado (14). O card principal começa às 23h.
Card completo do UFC 321
Card Principal - 15h
- Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane
- Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern
- Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista
- Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida
- Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov
Card Preliminar - 11h
- Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park
- Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki
- Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo
- Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland
- Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado
- Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett
- Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo
- Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki