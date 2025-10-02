Olinda recebe caminhada em homenagem à pessoa idosa e ao Outubro Rosa nesta sexta (3)
14ª edição da "Maratona Caminhada da Superação" acontece na orla da cidade e oferecerá serviços gratuitos de saúde e aulões de dança
A orla de Olinda será o palco da 14ª Maratona Caminhada da Superação, que acontece na manhã desta sexta-feira (3). O evento, que une a celebração ao Dia da Pessoa Idosa e a abertura da campanha Outubro Rosa, espera reunir cerca de 300 participantes em um percurso de 2,1 km pela Avenida Ministro Marcos Freire.
Organizada pela professora Otávia Aragão, a iniciativa tem como foco principal a conscientização sobre a importância da atividade física na terceira idade, com um público majoritariamente formado por mulheres acima dos 50 anos.
Programação e serviços gratuitos
A concentração está marcada para as 6h, próximo à Sorveteria Bacana, com a largada da caminhada às 6h30. O percurso segue até a praia do antigo quartel, perto do Patteo Shopping.
Além da caminhada, o evento oferecerá uma série de serviços de saúde gratuitos para os presentes, como aferição de pressão, medição de glicose, bioimpedância e orientação nutricional. A programação também inclui aulões de zumba, hit karatê e um show da banda Patusco para animar o público.
Inscrições e ação social
As inscrições para participar da caminhada custam R$ 60 mais a doação de um saco de leite em pó. O valor dá direito a um kit com camisa, boné e mochila, além de medalha de conclusão e outros benefícios no dia.
Todo o leite em pó arrecadado será doado ao Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), unindo a prática esportiva a uma causa social. Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo WhatsApp (81) 98863-8871.