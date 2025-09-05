fechar
Sabalenka x Anisimova: onde assistir ao vivo e horário da Final do US Open

Em Nova Iorque, bielorrussa, que detém o posto de número 1 do mundo, encara dona da casa em busca do título do último Grand Slam da atual temporada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/09/2025 às 17:22
Quadra do US Open
Quadra do US Open - Divulgação/ Olympics.com

Este sábado (06/09), reserva o confronto entre Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova na final feminina do US Open 2025. A decisão começa às 17h00 (horário de Brasília), na Quadra Arthur Ashe, em Nova York.

Como chegam as atletas

A partida traz um confronto de extremos. De um lado, Sabalenka, número 1 do mundo, atual campeã do torneio, busca emular Serena Williams e conquistar o bicampeonato, feito que não acontece desde o tricampeonato da americana, entre 2012 a 2014.

Por outro, Anisimova, que ocupa o posto de número 9 do mundo, entra em quadra embalada por vitórias históricas sobre nomes como Iga Swiatek e Naomi Osaka.

Onde assistir Sabalenka x Anisimova ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 06/09 (sábado) - 17h00 (horário de Brasília)
  • Competição: US Open - Final
  • Local: Arena Arthur Ashe, Nova York (EUA)
  • Onde Assistir: SporTV, ESPN e Disney+

