Sabalenka x Anisimova: onde assistir ao vivo e horário da Final do US Open
Em Nova Iorque, bielorrussa, que detém o posto de número 1 do mundo, encara dona da casa em busca do título do último Grand Slam da atual temporada
Este sábado (06/09), reserva o confronto entre Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova na final feminina do US Open 2025. A decisão começa às 17h00 (horário de Brasília), na Quadra Arthur Ashe, em Nova York.
Como chegam as atletas
A partida traz um confronto de extremos. De um lado, Sabalenka, número 1 do mundo, atual campeã do torneio, busca emular Serena Williams e conquistar o bicampeonato, feito que não acontece desde o tricampeonato da americana, entre 2012 a 2014.
Por outro, Anisimova, que ocupa o posto de número 9 do mundo, entra em quadra embalada por vitórias históricas sobre nomes como Iga Swiatek e Naomi Osaka.
Onde assistir Sabalenka x Anisimova ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- SporTV (TV por assinatura)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 06/09 (sábado) - 17h00 (horário de Brasília)
- Competição: US Open - Final
- Local: Arena Arthur Ashe, Nova York (EUA)
- Onde Assistir: SporTV, ESPN e Disney+