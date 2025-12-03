fechar
Transmissão São Paulo x Internacional ao vivo online grátis? confira onde assistir

Tricolor espera se reerguer após goleada sofrida na última rodada. Colorado luta contra o Z-4 e conta com retorno de Abel Braga para escapar da degola

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/12/2025 às 18:00
Luciano, atacante do São Paulo
Luciano, atacante do São Paulo - Reprodução/ São Paulo

O São Paulo recebe o Internacional irão se enfrentar nesta quarta-feira (03), às 20h00 (horário de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no MorumBIS, em São Paulo.

Onde assistir São Paulo x Internacional ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes

O São Paulo está em crise após goleada sofrida diante do Fluminense, pelo placar de 6 a 0. A equipe tricolor está em oitavo lugar no Brasileirão e precisa vencer para seguir vivo em busca de uma vaga na Pré-Libertadores.

O Internacional, por outro lado, também vive momento de crise, mas está na luta contra o rebaixamento. O Colorado está em 17º lugar na tabela, com 41 pontos, e chega para o jogo sob o comando de Abel Braga.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (03/12) – 20h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 37
  • Local: MorumBIS, em São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

São Paulo: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Ferraresi (Arboleda); Cédric (Maik), Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilla e Patryck; Ferreirinha (Tapia) e Luciano (Rigoni). Técnico: Hernán Crespo.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Abel Braga.

