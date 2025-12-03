fechar
Transmissão Atlético-MG x Palmeiras ao vivo online grátis: confira onde assistir

Galo busca reação para evitar risco de queda, enquanto o Palmeiras tenta se recuperar após a perda da Libertadores na reta final do Brasileirão.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/12/2025 às 19:00
Vitor Roque, atacante do Palmeiras
Vitor Roque, atacante do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3) na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília), em partida atrasada válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

O Galo chega pressionado após a derrota para o Fortaleza e ainda corre um risco remoto de rebaixamento. Para evitar qualquer perigo, precisa vencer o Palmeiras para depender apenas de si.

O time de Jorge Sampaoli tenta reagir em casa, onde volta a jogar no domingo contra o Vasco.

O Verdão chega emocionalmente abalado após perder a final da Libertadores para o Flamengo. Novembro foi muito abaixo do esperado, com apenas 33,3% de aproveitamento, o que praticamente tirou o time da briga pelo título brasileiro.

Ainda assim, tenta se recuperar na reta final antes de encerrar a temporada contra o Ceará.

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida entre Atlético-MG e Palmeiras, válida pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2025, será transmitida nesta quarta-feira (3) pela TV Globo (tv aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

O confronto contará com transmissão ao vivo no Globoplay, onde será possível acompanhar a partida gratuitamente, bastando ter uma conta na plataforma.

Como acessar o Globoplay?

  • 1. Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o app no celular/Smart TV.
  • 2. Clique em Entrar e faça login na sua Conta Globo (ou crie uma gratuitamente).
  • 3. No menu inicial, vá até “Agora na TV” para assistir à transmissão ao vivo da TV Globo.
  • 4. Se a partida estiver no Premiere, entre na aba Premiere e faça login com sua assinatura (ou contrate).
  • 5. Clique no banner do jogo Atlético-MG x Palmeiras e assista.

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 3 de dezembro
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Partida atrasada da 34ª rodada
  • Onde assistir: TV Globo e Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander, Bernard e Guilherme Arana; Hulk (Rony) e Dudu

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio, Allan (Sosa); Flaco López e Vitor Roque.

