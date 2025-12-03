Transmissão Atlético-MG x Palmeiras ao vivo online grátis: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Galo busca reação para evitar risco de queda, enquanto o Palmeiras tenta se recuperar após a perda da Libertadores na reta final do Brasileirão.

Clique aqui e escute a matéria

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3) na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília), em partida atrasada válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo chega pressionado após a derrota para o Fortaleza e ainda corre um risco remoto de rebaixamento. Para evitar qualquer perigo, precisa vencer o Palmeiras para depender apenas de si.

O time de Jorge Sampaoli tenta reagir em casa, onde volta a jogar no domingo contra o Vasco.

O Verdão chega emocionalmente abalado após perder a final da Libertadores para o Flamengo. Novembro foi muito abaixo do esperado, com apenas 33,3% de aproveitamento, o que praticamente tirou o time da briga pelo título brasileiro.

Ainda assim, tenta se recuperar na reta final antes de encerrar a temporada contra o Ceará.

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida entre Atlético-MG e Palmeiras, válida pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2025, será transmitida nesta quarta-feira (3) pela TV Globo (tv aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

O confronto contará com transmissão ao vivo no Globoplay, onde será possível acompanhar a partida gratuitamente, bastando ter uma conta na plataforma.

Como acessar o Globoplay?

1. Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o app no celular/Smart TV.

Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o app no celular/Smart TV. 2. Clique em Entrar e faça login na sua Conta Globo (ou crie uma gratuitamente).

Clique em Entrar e faça login na sua Conta Globo (ou crie uma gratuitamente). 3. No menu inicial, vá até “Agora na TV” para assistir à transmissão ao vivo da TV Globo.

No menu inicial, vá até “Agora na TV” para assistir à transmissão ao vivo da TV Globo. 4. Se a partida estiver no Premiere, entre na aba Premiere e faça login com sua assinatura (ou contrate).

Se a partida estiver no Premiere, entre na aba Premiere e faça login com sua assinatura (ou contrate). 5. Clique no banner do jogo Atlético-MG x Palmeiras e assista.

Ficha de jogo

Data: Quarta-feira, 3 de dezembro

Quarta-feira, 3 de dezembro Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Arena MRV, Belo Horizonte Competição: Campeonato Brasileiro – Partida atrasada da 34ª rodada

Campeonato Brasileiro – Partida atrasada da 34ª rodada Onde assistir: TV Globo e Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander, Bernard e Guilherme Arana; Hulk (Rony) e Dudu

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio, Allan (Sosa); Flaco López e Vitor Roque.