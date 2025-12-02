fechar
Transmissão Grêmio x Fluminense ao vivo online grátis? confira onde assistir

Imortal venceu o Palmeiras na rodada anterior e encara o Fluzão, invicto há cinco partidas e cheio de moral após golear o São Paulo por 6 a 0

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/12/2025 às 19:00
Carlos Vinícius, atacante do Grêmio
Carlos Vinícius, atacante do Grêmio - Reprodução/ Grêmio

O Grêmio recebe o Fluminense nesta terça-feira (02), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Onde assistir Grêmio x Fluminense ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva das seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • Premiere (pay-per-view)

Como chegam as equipes

O Grêmio venceu o Palmeiras pelo placar de 3 a 2 e quer vencer para manter a boa fase e subir na tabela. O time gaúcho está na décima colocação na tabela, com 46 pontos conquistados.

Em grande fase, o Tricolor das Laranjeiras está invicto há cinco jogos e busca a vitória para seguir com chances de ultrapassar o Botafogo e assumir a quinta colocação na tabela. A equipe vem de goleada sobre o São Paulo, por 6 a 0.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (02/12) – 21h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 36
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
  • Onde Assistir: SporTV e Premiere

Prováveis Escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Arthur, Dodi e Edenílson; Pavón, Willian e André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Nonato, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldia.

