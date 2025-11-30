Transmissão Chelsea x Arsenal ao vivo online grátis? confira onde assistir
Clássico reúne Blues, que chegam com moral após vitória sobre o Barcelona, e Gunners, líderes da Premier League, que vêm de vitória sobre o Bayern
Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (30/11), às 13h30 (horário de Brasília), em clássico válido pela 13ª rodada da Premier League 2025/26, no estádio Stamford Bridge, em Londres.
Onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva das seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Os assinantes do pacote padrão terão acesso à transmissão da partida.
Como chegam as equipes
Os Blues chegam com moral elevada para o duelo, os londrina estão na vice-liderança, com 23 pontos até o momento e vem de vitória sobre o Barcelona, pelo placar de 3 a 0, em duelo válido pela Liga dos Campeões.
Para o Arsenal, o duelo tem sabor de teste de fogo. O time é o líder da Premier League até aqui, com 29 pontos, e busca manter a ponta da tabela. Em seu último jogo, os Gunners venceram o Bayern de Munique por 3 a 1.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (30/11) – 13h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Premier League – Rodada 13
- Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Chalobah, Tosin e Cucurella; Gusto e Moisés Caicedo; Estêvão (Pedro Neto), Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Eze, Zubimendi e Rice; Saka, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.