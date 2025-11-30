fechar
Transmissão Chelsea x Arsenal ao vivo online grátis? confira onde assistir

Clássico reúne Blues, que chegam com moral após vitória sobre o Barcelona, e Gunners, líderes da Premier League, que vêm de vitória sobre o Bayern

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/11/2025 às 11:00
Estêvão, atacante do Chelsea
Estêvão, atacante do Chelsea - Reprodução/ Chelsea

Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (30/11), às 13h30 (horário de Brasília), em clássico válido pela 13ª rodada da Premier League 2025/26, no estádio Stamford Bridge, em Londres.

Onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva das seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Os assinantes do pacote padrão terão acesso à transmissão da partida.

Como chegam as equipes

Os Blues chegam com moral elevada para o duelo, os londrina estão na vice-liderança, com 23 pontos até o momento e vem de vitória sobre o Barcelona, pelo placar de 3 a 0, em duelo válido pela Liga dos Campeões.

Para o Arsenal, o duelo tem sabor de teste de fogo. O time é o líder da Premier League até aqui, com 29 pontos, e busca manter a ponta da tabela. Em seu último jogo, os Gunners venceram o Bayern de Munique por 3 a 1.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (30/11) – 13h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Premier League – Rodada 13
  • Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Chalobah, Tosin e Cucurella; Gusto e Moisés Caicedo; Estêvão (Pedro Neto), Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Eze, Zubimendi e Rice; Saka, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

