Transmissão Arsenal x Bayern de Munique ao vivo online grátis? confira onde assistir
Dois melhores colocados na tabela da competição se enfrentam nesta quarta-feira (26). Ingleses e alemães venceram todos os quatro primeiros jogos
O Arsenal recebe o Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (26/11), às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em confronto válido pela 5ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26.
Onde assistir Arsenal x Bayern de Munique ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max (plataforma de streaming). Apenas os assinantes da plataforma poderão acompanhar o jogo.
Como chegam as equipes
Os Gunners chegam embalados para o duelo. Líder da fase de grupos junto ao Bayern, o time inglês soma 100% de aproveitamento até aqui, com quatro vitórias em quatro jogos.
Além disso, o clube chega ao confronto bastante confiante após uma goleada recente por 4 a 1 sobre o rival Tottenham, pela Premier League.
Do lado alemão, o Bayern também entra pressionado a confirmar sua boa fase. A equipe bávara já soma igualmente 12 pontos na Champions, Na última rodada da Bundesliga.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (26/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Rodada 5
- Local: Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra)
- Onde Assistir: HBO Max
Prováveis Escalações
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich e Pavlovic; Karl, Olise e Gnabry; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.