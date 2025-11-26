fechar
Arsenal x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Dois melhores colocados na tabela da competição se enfrentam nesta quarta-feira (26), em duelo disputado no Emirates Stadium, em Londres

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/11/2025 às 12:12
Gnabry e Olise, jogadores do Bayern, comemoram gol
Gnabry e Olise, jogadores do Bayern, comemoram gol - Reprodução/ Bayern

Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (26/11), às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em confronto válido pela 5ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26.

Como chegam as equipes

Os Gunners chegam embalados para o duelo. Líder da fase de grupos junto ao Bayern, o time inglês soma 100% de aproveitamento até aqui, com quatro vitórias em quatro jogos.

Além disso, o clube chega ao confronto bastante confiante após uma goleada recente por 4 a 1 sobre o rival Tottenham, pela Premier League.

Do lado alemão, o Bayern também entra pressionado a confirmar sua boa fase. A equipe bávara já soma igualmente 12 pontos na Champions, Na última rodada da Bundesliga.

Onde assistir Arsenal x Bayern de Munique ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max (plataforma de streaming).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (26/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Rodada 5
  • Local: Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich e Pavlovic; Karl, Olise e Gnabry; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

