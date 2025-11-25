Olympiacos x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Merengues foram derrotados pelo Liverpool na rodada anterior e buscam se reerguer na Champions. Gregos seguem sem vitórias na competição

Clique aqui e escute a matéria

Olympiacos e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26/11), às 17h (horário de Brasília), pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida será disputada no Estádio Georgios Karaiskákis, em Atenas.

Como chegam as equipes

O time grego vive uma dualidade nesta temporada. Apesar de sua campanha instável na Champions, com apenas 2 pontos nas primeiras quatro rodadas, o time voa no Campeonato Grego.

O Real Madrid vem com a missão de se recompor após a derrota diante do Liverpool, na rodada anterior. Os Merengues precisam vencer para seguirem entre os 8 primeiros colocados garantidos diretamente nas oitavas de final.

Onde assistir Olympiacos x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

TNT Sports (TV por assinatura)



HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (26/11) – 17h00 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (26/11) – 17h00 (Horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões – Rodada 5

Liga dos Campeões – Rodada 5 Local: Georgios Karaiskákis, em Atenas (Grécia)

Georgios Karaiskákis, em Atenas (Grécia) Onde Assistir: TNT Sports e HBO Max

Prováveis Escalações

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Hezze e Dani García; Gelson Martins, Chiquinho e Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Valverde e Bellingham; Arda Güler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.