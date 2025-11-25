fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Manchester City x Leverkusen ao vivo online grátis? confira onde assistir

Confronto será disputado nesta terça-feira (25), às 17h00 (Horário de Brasília), no Etihad Stadium. Partida é válida pela quinta rodada da Champions

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/11/2025 às 15:33
Haaland e Matheus Nunes comemoram gol do Manchester City
Haaland e Matheus Nunes comemoram gol do Manchester City - Reprodução/ Manchester City

Clique aqui e escute a matéria

Manchester City e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (25/11), às 17h (horário de Brasília), pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium, em Manchester.

Como chegam as equipes

Os Citizens chegam invictos na fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipe inglesa somou 10 pontos nas quatro primeiras rodadas, conquistando três vitórias e um empate. No entanto, vêm de derrota na Premier League para o Newcastle por 2 a 1.

Os alemães têm campanha modesta na Champions até agora, com apenas 5 pontos conquistados e ocupam uma posição que ainda deixa a classificação em aberto. O técnico Kasper Hjulmand não poderá contar com o volante Andrich e o zagueiro Tapsoba, ambos suspensos.

Onde assistir Manchester City x Bayer Leverkusen ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (25/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Rodada 5
  • Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)
  • Onde Assistir: Space e HBO Max

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e Aït-Nouri; Nico González; Cherki, Reijnders, Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé e Belocian; Arthur, Maza, Aleix García e Grimaldo; Tillman, Schick e Poku. Técnico: Kasper Hjulmand.

Leia também

Transmissão Chelsea x Barcelona ao vivo online grátis? confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Chelsea x Barcelona ao vivo online grátis? confira onde assistir
Chelsea x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga dos Campeões

Chelsea x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags