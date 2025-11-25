Transmissão Manchester City x Leverkusen ao vivo online grátis? confira onde assistir
Confronto será disputado nesta terça-feira (25), às 17h00 (Horário de Brasília), no Etihad Stadium. Partida é válida pela quinta rodada da Champions
Manchester City e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (25/11), às 17h (horário de Brasília), pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium, em Manchester.
Como chegam as equipes
Os Citizens chegam invictos na fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipe inglesa somou 10 pontos nas quatro primeiras rodadas, conquistando três vitórias e um empate. No entanto, vêm de derrota na Premier League para o Newcastle por 2 a 1.
Os alemães têm campanha modesta na Champions até agora, com apenas 5 pontos conquistados e ocupam uma posição que ainda deixa a classificação em aberto. O técnico Kasper Hjulmand não poderá contar com o volante Andrich e o zagueiro Tapsoba, ambos suspensos.
Onde assistir Manchester City x Bayer Leverkusen ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:
- Space (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (25/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Rodada 5
- Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)
- Onde Assistir: Space e HBO Max
Prováveis Escalações
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e Aït-Nouri; Nico González; Cherki, Reijnders, Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé e Belocian; Arthur, Maza, Aleix García e Grimaldo; Tillman, Schick e Poku. Técnico: Kasper Hjulmand.