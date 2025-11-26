Transmissão Olympiacos x Real Madrid ao vivo online grátis? confira onde assistir
Derrotados pelo Liverpool na última rodada, Merengues buscam se reerguer na Champions em busca de vaga no G-8. Gregos ainda não venceram na competição
Olympiacos e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26/11), às 17h (horário de Brasília), pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida será disputada no Estádio Georgios Karaiskákis, em Atenas.
Onde assistir Olympiacos x Real Madrid ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- TNT (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Como chegam as equipes
O time grego vive uma dualidade nesta temporada. Apesar de sua campanha instável na Champions, com apenas 2 pontos nas primeiras quatro rodadas, o time voa no Campeonato Grego.
O Real Madrid vem com a missão de se recompor após a derrota diante do Liverpool, na rodada anterior. Os Merengues precisam vencer para seguirem entre os 8 primeiros colocados garantidos diretamente nas oitavas de final.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (26/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Rodada 5
- Local: Georgios Karaiskákis, em Atenas (Grécia)
- Onde Assistir: TNT Sports e HBO Max
Prováveis Escalações
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Hezze e Dani García; Gelson Martins, Chiquinho e Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Valverde e Bellingham; Arda Güler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.