Onde assistir | Notícia

Transmissão Olympiacos x Real Madrid ao vivo online grátis? confira onde assistir

Derrotados pelo Liverpool na última rodada, Merengues buscam se reerguer na Champions em busca de vaga no G-8. Gregos ainda não venceram na competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/11/2025 às 15:00
Mbappé, atacante do Real Madrid
Mbappé, atacante do Real Madrid - Reprodução/Instagram

Olympiacos e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26/11), às 17h (horário de Brasília), pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida será disputada no Estádio Georgios Karaiskákis, em Atenas.

Onde assistir Olympiacos x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O time grego vive uma dualidade nesta temporada. Apesar de sua campanha instável na Champions, com apenas 2 pontos nas primeiras quatro rodadas, o time voa no Campeonato Grego.

O Real Madrid vem com a missão de se recompor após a derrota diante do Liverpool, na rodada anterior. Os Merengues precisam vencer para seguirem entre os 8 primeiros colocados garantidos diretamente nas oitavas de final.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (26/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Rodada 5
  • Local: Georgios Karaiskákis, em Atenas (Grécia)
  Onde Assistir: TNT Sports e HBO Max

Prováveis Escalações

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Hezze e Dani García; Gelson Martins, Chiquinho e Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Valverde e Bellingham; Arda Güler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

