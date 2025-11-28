Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Clássico reúne Blues, que chegam com moral após vitória sobre o Barcelona, e Gunners, líderes da Premier League, que vêm de vitória sobre o Bayern
Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (30/11), às 13h30 (horário de Brasília), em clássico válido pela 13ª rodada da Premier League 2025/26. A partida será disputada no Stamford Bridge, em Londres.
Como chegam as equipes
Os Blues vêm em boa fase, já que ocupam a 2ª colocação na Premier League, com 23 pontos conquistados até o momento. Uma notícia positiva para o time é o retorno do meia-atacante Palmer, que estava se recuperando de lesão.
Em seu último jogo, o time do brasileiro Estêvão venceu o Barcelona, na Liga dos Campeões, pelo placar de 3 a 0.
Os Gunners chegam como líderes da Premier League, com 29 pontos, mostrando excelente regularidade na temporada.
Na partida anterior, a equipe venceu o Bayern de Munique, pelo placar de 3 a 1. Os Gunners permanecem invictos desde agosto.
Onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva das seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (30/11) – 13h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Premier League – Rodada 13
- Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Chalobah, Tosin e Cucurella; Gusto e Moisés Caicedo; Estêvão (Pedro Neto), Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Eze, Zubimendi e Rice; Saka, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.