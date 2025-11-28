fechar
Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clássico reúne Blues, que chegam com moral após vitória sobre o Barcelona, e Gunners, líderes da Premier League, que vêm de vitória sobre o Bayern

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 28/11/2025 às 14:37
Estêvão, atacante do Chelsea
Estêvão, atacante do Chelsea - Estêvão/Chelesa

Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (30/11), às 13h30 (horário de Brasília), em clássico válido pela 13ª rodada da Premier League 2025/26. A partida será disputada no Stamford Bridge, em Londres.

Como chegam as equipes

Os Blues vêm em boa fase, já que ocupam a 2ª colocação na Premier League, com 23 pontos conquistados até o momento. Uma notícia positiva para o time é o retorno do meia-atacante Palmer, que estava se recuperando de lesão.

Em seu último jogo, o time do brasileiro Estêvão venceu o Barcelona, na Liga dos Campeões, pelo placar de 3 a 0.

Os Gunners chegam como líderes da Premier League, com 29 pontos, mostrando excelente regularidade na temporada.

Na partida anterior, a equipe venceu o Bayern de Munique, pelo placar de 3 a 1. Os Gunners permanecem invictos desde agosto.

Onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva das seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (30/11) – 13h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Premier League – Rodada 13
  • Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Chalobah, Tosin e Cucurella; Gusto e Moisés Caicedo; Estêvão (Pedro Neto), Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Eze, Zubimendi e Rice; Saka, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

