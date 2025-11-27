Transmissão Porto x Nice ao vivo online grátis? confira onde assistir
Equipe portuguesa vem de empate contra o Utrecht, da Holanda, e quer vencer em casa para entrar na zona de classificação direta às oitavas de final
Porto e Nice se enfrentam nesta quinta-feira (27/11), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga Europa 2025/26.
Onde assistir Porto x Nice ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV (Youtube). O jogo estará disponível gratuitamente no Brasil.
Não é obrigatório se inscrever no canal para obter acesso à transmissão do confronto.
Como chegam as equipes
O clube português vive bom momento, soma sete pontos na Liga Europa, com campanha equilibrada até agora, o time somou duas vitórias, um empate e uma derrota.
O Nice chega pressionado, já que é um dos times que ainda não pontuou na primeira fase da Liga Europa, ocupando a penúltima colocação entre os 32 clubes.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (27/11) – 14h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga Europa – Rodada 5
- Local: Estádio do Dragão, em Porto (Portugal)
- Onde Assistir: CazéTV
Prováveis Escalações
Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Eustáquio, Rosario e Gabri Veiga; Sainz, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.
Nice: Diouf; Mendy, Bah e Bard; Clauss, Sanson, Vanhoutte e Abdi; Boga; Kevin Carlos e Ali Cho. Técnico: Franck Haise.