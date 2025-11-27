fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Porto x Nice ao vivo online grátis? confira onde assistir

Equipe portuguesa vem de empate contra o Utrecht, da Holanda, e quer vencer em casa para entrar na zona de classificação direta às oitavas de final

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/11/2025 às 12:35
Samuel Aghehowa, atacante do Porto
Samuel Aghehowa, atacante do Porto - Instagram/Porto

Clique aqui e escute a matéria

Porto e Nice se enfrentam nesta quinta-feira (27/11), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga Europa 2025/26.

Onde assistir Porto x Nice ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV (Youtube). O jogo estará disponível gratuitamente no Brasil.

Não é obrigatório se inscrever no canal para obter acesso à transmissão do confronto.

Como chegam as equipes

O clube português vive bom momento, soma sete pontos na Liga Europa, com campanha equilibrada até agora, o time somou duas vitórias, um empate e uma derrota.

O Nice chega pressionado, já que é um dos times que ainda não pontuou na primeira fase da Liga Europa, ocupando a penúltima colocação entre os 32 clubes.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quinta-feira (27/11) – 14h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga Europa – Rodada 5
  • Local: Estádio do Dragão, em Porto (Portugal)
  • Onde Assistir: CazéTV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Eustáquio, Rosario e Gabri Veiga; Sainz, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Nice: Diouf; Mendy, Bah e Bard; Clauss, Sanson, Vanhoutte e Abdi; Boga; Kevin Carlos e Ali Cho. Técnico: Franck Haise.

Leia também

Porto x Nice: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga Europa

Porto x Nice: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Utrecht x Porto ao vivo online: confira onde assistir
Liga Europa

Transmissão Utrecht x Porto ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags