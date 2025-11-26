Porto x Nice: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipe portuguesa vem de empate contra o Utrecht e busca a vitória para entrar na zona de classificação direta às oitavas de final
Porto e Nice se enfrentam nesta quinta-feira (27/11), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, em duelo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da UEFA Europa League 2025/26.
Como chegam as equipes
O time português chega com moral renovada após empatar fora com o Utrecht pela Liga Europa, o Porto venceu o Famalicão no Campeonato Português e aplicou 3 a 0 no Sintrense pela Taça de Portugal.
Na Liga Europa, o clube soma 7 pontos na tabela. Com desempenho sólido em casa, o Porto busca entrar no G-8 e se aproximar da classificação para a próxima fase.
Do outro lado, o Nice vive momento complicado. O time francês ainda não somou pontos na Liga Europa, ocupa a lanterna do grupo e chega pressionado por resultados.
Onde assistir Porto x Nice ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV (Youtube).
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (27/11) – 14h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga Europa – Rodada 5
- Local: Estádio do Dragão, em Porto (Portugal)
- Onde Assistir: CazéTV
Prováveis Escalações
Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Eustáquio, Rosario e Gabri Veiga; Sainz, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.
Nice: Diouf; Mendy, Bah e Bard; Clauss, Sanson, Vanhoutte e Abdi; Boga; Kevin Carlos e Ali Cho. Técnico: Vincent Kompany.