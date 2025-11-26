Porto x Nice: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe portuguesa vem de empate contra o Utrecht e busca a vitória para entrar na zona de classificação direta às oitavas de final

Clique aqui e escute a matéria

Porto e Nice se enfrentam nesta quinta-feira (27/11), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, em duelo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da UEFA Europa League 2025/26.

Como chegam as equipes

O time português chega com moral renovada após empatar fora com o Utrecht pela Liga Europa, o Porto venceu o Famalicão no Campeonato Português e aplicou 3 a 0 no Sintrense pela Taça de Portugal.

Na Liga Europa, o clube soma 7 pontos na tabela. Com desempenho sólido em casa, o Porto busca entrar no G-8 e se aproximar da classificação para a próxima fase.

Do outro lado, o Nice vive momento complicado. O time francês ainda não somou pontos na Liga Europa, ocupa a lanterna do grupo e chega pressionado por resultados.

Onde assistir Porto x Nice ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV (Youtube).

Ficha técnica

Data e Horário: Quinta-feira (27/11) – 14h45 (Horário de Brasília)

Quinta-feira (27/11) – 14h45 (Horário de Brasília) Competição: Liga Europa – Rodada 5

Liga Europa – Rodada 5 Local: Estádio do Dragão, em Porto (Portugal)

Estádio do Dragão, em Porto (Portugal) Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Eustáquio, Rosario e Gabri Veiga; Sainz, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Nice: Diouf; Mendy, Bah e Bard; Clauss, Sanson, Vanhoutte e Abdi; Boga; Kevin Carlos e Ali Cho. Técnico: Vincent Kompany.