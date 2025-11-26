fechar
Onde assistir | Notícia

Porto x Nice: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipe portuguesa vem de empate contra o Utrecht e busca a vitória para entrar na zona de classificação direta às oitavas de final

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/11/2025 às 12:46
Jogadores do Porto
Jogadores do Porto - Reprodução/ FC Porto

Clique aqui e escute a matéria

PortoNice se enfrentam nesta quinta-feira (27/11), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, em duelo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da UEFA Europa League 2025/26.

Como chegam as equipes

O time português chega com moral renovada após empatar fora com o Utrecht pela Liga Europa, o Porto venceu o Famalicão no Campeonato Português e aplicou 3 a 0 no Sintrense pela Taça de Portugal.

Na Liga Europa, o clube soma 7 pontos na tabela. Com desempenho sólido em casa, o Porto busca entrar no G-8 e se aproximar da classificação para a próxima fase.

Do outro lado, o Nice vive momento complicado. O time francês ainda não somou pontos na Liga Europa, ocupa a lanterna do grupo e chega pressionado por resultados.

Onde assistir Porto x Nice ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV (Youtube).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quinta-feira (27/11) – 14h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga Europa – Rodada 5
  • Local: Estádio do Dragão, em Porto (Portugal)
  • Onde Assistir: CazéTV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Eustáquio, Rosario e Gabri Veiga; Sainz, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Nice: Diouf; Mendy, Bah e Bard; Clauss, Sanson, Vanhoutte e Abdi; Boga; Kevin Carlos e Ali Cho. Técnico: Vincent Kompany.

Leia também

Transmissão Utrecht x Porto ao vivo online: confira onde assistir
Liga Europa

Transmissão Utrecht x Porto ao vivo online: confira onde assistir
Utrecht x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga Europa

Utrecht x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags