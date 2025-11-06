Transmissão Utrecht x Porto ao vivo online: confira onde assistir
Dragões foram derrotados pelo Nottingham Forest na rodada anterior e buscam voltar a vencer para entrarem na zona de classificação direta às oitavas
Utrecht e Porto se enfrentarão nesta quinta-feira (06), às 14h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada da Liga Europa. O confronto será disputado no Galgenwaard, em Utrecht, na Holanda.
Onde assistir Utrecht x Porto ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV (Youtube).
Como chegam as equipes
O Utrecht ainda não pontuou na Liga Europa e precisa vencer para seguir vivo na competição. A equipe holandesa deposita suas expectativas no experiente atacante Haller, ex-Borussia Dortmund e Ajax.
O Porto, por outro lado, começou bem a competição, mas foi derrotado na rodada anterior pelo Nottingham Forest. A equipe portuguesa busca voltar a vencer para se aproximar da zona de classificação direta às oitavas.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (06/11) – 14h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga Europa – Rodada 4 (Fase de Liga)
- Local: Galgenwaard, em Utrecht (Holanda)
- Onde Assistir: CazéTV
Prováveis Escalações
Utrecht: Barkas; Horemans, Viergever, Van der Hoorn e El Karouani; Engwanda, Zechiël e Dani de Wit; Miguel Rodríguez, Min e Blake. Técnico: Ron Jans.
Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Bednarek e Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt e Gabri Veiga; Pepê, Samu e Borja Sainz. Técnico: Francesco Farioli