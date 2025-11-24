fechar
Manchester United x Everton: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Red Devils estão invictos há cinco jogos e buscam a vitória para se aproximarem das vagas às competições europeias. Toffees vêm de vitória

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/11/2025 às 12:40
Matheus Cunha é o camisa 10 do Manchester United
Matheus Cunha é o camisa 10 do Manchester United - Instagram/Manchester United

Manchester United e Everton se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 17h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada da Premier League. O confronto será disputado em Old Trafford.

Como chegam as equipes

O Manchester United está invicto há cinco partidas, mas segue longe do topo da tabela. Os Red Devils ocupam a décima colocação, com 18 pontos conquistados.

Três posições atrás do time adversário, o Everton conquistou 15 pontos na Premier League. Os Toffees vêm de vitória diante do Fulham, por 2 a 0, mas realizam um início de temporada instável.

Onde assistir Manchester United x Everton ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (24/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Premier League – Rodada 13
  • Local: Old Trafford, em Manchester (Inglaterra)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Manchester United: Lammers; Yoro, de Ligt e Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mount, Mbuemo e Matheus Cunha. Técnico: Rúben Amorim.

Everton: Pickford; Garner, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Gueye, Iroegbunam e Dewsbury-Hall; Ndiaye, Grealish e Barry. Técnico: David Moyes

