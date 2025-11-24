Manchester United x Everton: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Red Devils estão invictos há cinco jogos e buscam a vitória para se aproximarem das vagas às competições europeias. Toffees vêm de vitória
Manchester United e Everton se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 17h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada da Premier League. O confronto será disputado em Old Trafford.
Como chegam as equipes
O Manchester United está invicto há cinco partidas, mas segue longe do topo da tabela. Os Red Devils ocupam a décima colocação, com 18 pontos conquistados.
Três posições atrás do time adversário, o Everton conquistou 15 pontos na Premier League. Os Toffees vêm de vitória diante do Fulham, por 2 a 0, mas realizam um início de temporada instável.
Onde assistir Manchester United x Everton ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (24/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Premier League – Rodada 13
- Local: Old Trafford, em Manchester (Inglaterra)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Manchester United: Lammers; Yoro, de Ligt e Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mount, Mbuemo e Matheus Cunha. Técnico: Rúben Amorim.
Everton: Pickford; Garner, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Gueye, Iroegbunam e Dewsbury-Hall; Ndiaye, Grealish e Barry. Técnico: David Moyes