São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Tricolor Paulista foi derrotado nas duas rodadas anteriores e busca a vitória para seguir sonhando com vagas à Libertadores. Papo luta contra o Z-4
São Paulo e Juventude se enfrentam neste domingo (23/11), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será realizada na Vila Belmiro, em Santos (SP).
Como chegam as equipes
O Tricolor paulista está em nono lugar na tabela e vem de derrota em clássico contra o Corinthians. Com 45 pontos, a equipe busca a vitória para recuperar a moral com a torcida.
Para o Juventude, o cenário é mais dramático. A equipe está na vice-lanterna e busca a vitória para se aproiximar da saída do Z-4. Na rodada anterior, o clube de Caxias do Sul empatou contra o Cruzeiro, por 3 a 3.
Onde assistir São Paulo x Juventude ao vivo
A partida será transmitida pelos seguintes canais:
- Globo (TV aberta)
- Premiere (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (23/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 35
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Onde Assistir: Globo e Premiere
Prováveis Escalações
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Luiz Gustavo, Bobadilla, Pablo Maia e Patryck; Luciano e Ferreirinha. Técnico: Hernán Crespo.
Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque Gonçalves, Jadson, Mandaca e Peixoto; Gabriel Taliari e Rafael Bilú. Técnico: Thiago Carpini.