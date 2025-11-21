fechar
Onde assistir | Notícia

São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tricolor Paulista foi derrotado nas duas rodadas anteriores e busca a vitória para seguir sonhando com vagas à Libertadores. Papo luta contra o Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/11/2025 às 16:33
Luciano, atacante do São Paulo
Luciano, atacante do São Paulo - Reprodução/ São Paulo

Clique aqui e escute a matéria

São Paulo e Juventude se enfrentam neste domingo (23/11), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será realizada na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Como chegam as equipes

O Tricolor paulista está em nono lugar na tabela e vem de derrota em clássico contra o Corinthians. Com 45 pontos, a equipe busca a vitória para recuperar a moral com a torcida.

Para o Juventude, o cenário é mais dramático. A equipe está na vice-lanterna e busca a vitória para se aproiximar da saída do Z-4. Na rodada anterior, o clube de Caxias do Sul empatou contra o Cruzeiro, por 3 a 3.

Onde assistir São Paulo x Juventude ao vivo

A partida será transmitida pelos seguintes canais:

  • Globo (TV aberta)
  • Premiere (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (23/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 35
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Onde Assistir: Globo e Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Luiz Gustavo, Bobadilla, Pablo Maia e Patryck; Luciano e Ferreirinha. Técnico: Hernán Crespo.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque Gonçalves, Jadson, Mandaca e Peixoto; Gabriel Taliari e Rafael Bilú. Técnico: Thiago Carpini.

Leia também

Chances de acesso na Série B: veja probabilidades e quem pode subir na última rodada
CHANCES DE ACESSO

Chances de acesso na Série B: veja probabilidades e quem pode subir na última rodada
Transmissão Juventude x Cruzeiro ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
34ª rodada

Transmissão Juventude x Cruzeiro ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Compartilhe

Tags