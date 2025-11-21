Amazonas x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Confronto é válido pela última rodada da Série B. Coxa precisa apenas de um empate para garantir seu terceiro título da competição
Clique aqui e escute a matéria
Amazonas e Coritiba se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (horário de Brasília), em duelo disputado no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela última rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Amazonas entra para a rodada final já sem chances de evitar o rebaixamento. A equipe manauara ocupa a 18ª colocação na tabela e se despede da Série B.
O Coritiba chega à última rodada com objetivos opostos, com a liderança bastante consolidada, o time pode garantir o título da Série B caso pontue fora de casa.
Onde assistir Amazonas x Coritiba ao vivo
A partida será transmitida pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (23/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 38
- Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)
- Onde Assistir: Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Amazonas: Renan; Wiliam Barbio, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Gabriel Domingos, Larry Vásquez, Rafael Tavares e Diego Torres; Luan Silva e Henrique Almeida. Técnico: Aderbal Lana.
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.