fechar
Onde assistir | Notícia

Amazonas x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto é válido pela última rodada da Série B. Coxa precisa apenas de um empate para garantir seu terceiro título da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/11/2025 às 14:44
Jogadores do Coritiba comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Coritiba comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Coritiba

Clique aqui e escute a matéria

Amazonas e Coritiba se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (horário de Brasília), em duelo disputado no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela última rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Amazonas entra para a rodada final já sem chances de evitar o rebaixamento. A equipe manauara ocupa a 18ª colocação na tabela e se despede da Série B.

O Coritiba chega à última rodada com objetivos opostos, com a liderança bastante consolidada, o time pode garantir o título da Série B caso pontue fora de casa.

Onde assistir Amazonas x Coritiba ao vivo

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (23/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 38
  • Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)
  • Onde Assistir: Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Amazonas: Renan; Wiliam Barbio, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Gabriel Domingos, Larry Vásquez, Rafael Tavares e Diego Torres; Luan Silva e Henrique Almeida. Técnico: Aderbal Lana.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Leia também

Chances de acesso na Série B: veja probabilidades e quem pode subir na última rodada
CHANCES DE ACESSO

Chances de acesso na Série B: veja probabilidades e quem pode subir na última rodada
Athletico-PR x América-MG ao vivo: onde assistir e horário da última rodada da Série B
ONDE ASSISTIR

Athletico-PR x América-MG ao vivo: onde assistir e horário da última rodada da Série B

Compartilhe

Tags