Lanús x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Decisão da Copa Sul-Americana será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Galo busca seu primeiro título da competição
A final da Copa Sul-Americana será realizada neste sábado! Atlético-MG e Lanús se enfrentam no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 17h00 (horário de Brasília).
Como chegam as equipes
Já o Galo tem diante de si a chance de conquistar seu primeiro título da Copa Sul-Americana. Na semifinal, a equipe mineira garantiu a vaga após eliminar o Independiente del Valle por 4 a 2 no agregado.
Mesmo vindo de uma derrota no Brasileirão, contra o RB Bragantino, por 2 a 0, o foco do Atlético-MG está totalmente na decisão continental.
O time argentino chega embalado para a grande decisão. Na fase mata-mata da Sul-Americana, a equipe eliminou o Central Córdoba nos pênaltis, depois superou o Fluminense e, por fim, venceu a Universidad de Chile na semifinal.
O Lanús conquistou a Copa Sul-Americana em 2013 e busca o bicampeonato.
Onde assistir Lanús x Atlético-MG ao vivo
A final será transmitida por:
- SBT (TV aberta)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (streaming)
- Paramount+ (streaming)
Além disso, o Atlético-MG vai promover uma transmissão especial na Esplanada da Arena MRV com telões para os torcedores, em caráter solidário.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (22/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Copa Sul-Americana – Final (Jogo Único)
- Local: Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)
- Onde Assistir: SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+
Prováveis Escalações
Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Salvio; Moreno, Carrera e Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.
Atlético-MG: Everson; Saravia, Vítor Hugo e Júnior Alonso; Scarpa, Igor Gomes, Fausto Vera e Bernard; Dudu, Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.