fechar
Onde assistir | Notícia

Lanús x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Decisão da Copa Sul-Americana será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Galo busca seu primeiro título da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/11/2025 às 13:41
Hulk, atacante do Atlético-MG
Hulk, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Clique aqui e escute a matéria

A final da Copa Sul-Americana será realizada neste sábado! Atlético-MG e Lanús se enfrentam no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 17h00 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

Já o Galo tem diante de si a chance de conquistar seu primeiro título da Copa Sul-Americana. Na semifinal, a equipe mineira garantiu a vaga após eliminar o Independiente del Valle por 4 a 2 no agregado. 

Mesmo vindo de uma derrota no Brasileirão, contra o RB Bragantino, por 2 a 0, o foco do Atlético-MG está totalmente na decisão continental.

O time argentino chega embalado para a grande decisão. Na fase mata-mata da Sul-Americana, a equipe eliminou o Central Córdoba nos pênaltis, depois superou o Fluminense e, por fim, venceu a Universidad de Chile na semifinal.

O Lanús conquistou a Copa Sul-Americana em 2013 e busca o bicampeonato.

Onde assistir Lanús x Atlético-MG ao vivo

A final será transmitida por:

  • SBT (TV aberta)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (streaming)
  • Paramount+ (streaming)

Além disso, o Atlético-MG vai promover uma transmissão especial na Esplanada da Arena MRV com telões para os torcedores, em caráter solidário.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (22/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Copa Sul-Americana – Final (Jogo Único)
  • Local: Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)
  • Onde Assistir: SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Salvio; Moreno, Carrera e Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vítor Hugo e Júnior Alonso; Scarpa, Igor Gomes, Fausto Vera e Bernard; Dudu, Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Leia também

Ingressos final Copa Sul-Americana: Esgotados? Saiba se ainda é possível comprar
Copa Sul-Americana

Ingressos final Copa Sul-Americana: Esgotados? Saiba se ainda é possível comprar
Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e escalações do duelo pelo Brasileirão
TRANSMISSÃO

Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e escalações do duelo pelo Brasileirão

Compartilhe

Tags