Lanús x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Decisão da Copa Sul-Americana será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Galo busca seu primeiro título da competição

A final da Copa Sul-Americana será realizada neste sábado! Atlético-MG e Lanús se enfrentam no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 17h00 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

Já o Galo tem diante de si a chance de conquistar seu primeiro título da Copa Sul-Americana. Na semifinal, a equipe mineira garantiu a vaga após eliminar o Independiente del Valle por 4 a 2 no agregado.

Mesmo vindo de uma derrota no Brasileirão, contra o RB Bragantino, por 2 a 0, o foco do Atlético-MG está totalmente na decisão continental.

O time argentino chega embalado para a grande decisão. Na fase mata-mata da Sul-Americana, a equipe eliminou o Central Córdoba nos pênaltis, depois superou o Fluminense e, por fim, venceu a Universidad de Chile na semifinal.

O Lanús conquistou a Copa Sul-Americana em 2013 e busca o bicampeonato.

Onde assistir Lanús x Atlético-MG ao vivo

A final será transmitida por:

SBT (TV aberta)

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (streaming)

Paramount+ (streaming)

Além disso, o Atlético-MG vai promover uma transmissão especial na Esplanada da Arena MRV com telões para os torcedores, em caráter solidário.

Ficha técnica

Data e Horário: Sábado (22/11) – 17h00 (Horário de Brasília)

Sábado (22/11) – 17h00 (Horário de Brasília) Competição: Copa Sul-Americana – Final (Jogo Único)

Copa Sul-Americana – Final (Jogo Único) Local: Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)

Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai) Onde Assistir: SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+

Prováveis Escalações

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Salvio; Moreno, Carrera e Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vítor Hugo e Júnior Alonso; Scarpa, Igor Gomes, Fausto Vera e Bernard; Dudu, Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.