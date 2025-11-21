Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto é válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Glorioso venceu o Sport de virada na rodada anterior, enquanto Imortal vem de vitória sobre o Vasco

Clique aqui e escute a matéria

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22/11) em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro.

Como chegam as equipes

O Alvinegro carioca vive uma fase importante no Campeonato Brasileiro, com 55 pontos. O Glorioso venceu o Sport, de virada, na rodada anterior, por 3 a 2, e aparece na quinta colocação na tabela, mantendo viva a ambição de uma vaga na Libertadores.

O Tricolor gaúcho, por sua vez, ocupa a décima segunda colocação na classificação, com 43 pontos, e vem de vitória diante do Vasco, pelo placar de 2 a 0.

Onde assistir Botafogo x Grêmio ao vivo

A partida será transmitida pelos seguintes canais:



Record (TV aberta)

CazéTV (Youtube)

Premiere (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: Sábado (22/11) – 19h30 (Horário de Brasília)

Sábado (22/11) – 19h30 (Horário de Brasília) Competição: Brasileirão – Rodada 35

Brasileirão – Rodada 35 Local: Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Onde Assistir: CazéTV, Record e Premiere

Prováveis Escalações

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho, Artur e Kadir. Técnico: Davide Ancelotti.

Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Cristaldo; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.