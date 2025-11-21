Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Confronto é válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Glorioso venceu o Sport de virada na rodada anterior, enquanto Imortal vem de vitória sobre o Vasco
Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22/11) em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro.
Como chegam as equipes
O Alvinegro carioca vive uma fase importante no Campeonato Brasileiro, com 55 pontos. O Glorioso venceu o Sport, de virada, na rodada anterior, por 3 a 2, e aparece na quinta colocação na tabela, mantendo viva a ambição de uma vaga na Libertadores.
O Tricolor gaúcho, por sua vez, ocupa a décima segunda colocação na classificação, com 43 pontos, e vem de vitória diante do Vasco, pelo placar de 2 a 0.
Onde assistir Botafogo x Grêmio ao vivo
A partida será transmitida pelos seguintes canais:
- Record (TV aberta)
- CazéTV (Youtube)
- Premiere (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (22/11) – 19h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 35
- Local: Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Onde Assistir: CazéTV, Record e Premiere
Prováveis Escalações
Botafogo: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho, Artur e Kadir. Técnico: Davide Ancelotti.
Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Cristaldo; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.