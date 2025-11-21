Final da Copa Sul-Americana: confira a lista de campeões da competição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atlético-MG e Lanús se enfrentam neste sábado (22), pela grande decisão da competição. Partida será disputada no Defensores del Chaco, em Assunção

A Copa Sul-Americana chega novamente ao seu momento mais aguardado, a grande final. Este ano, Lanús e Atlético-MG decidem o título. A final será neste sábado (22), às 17h00 (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai.

Às vésperas do confronto, vale relembrar todos os campeões da competição! Criada em 2002, a Sul-Americana nasceu como substituta de torneios antigos, como a Copa Merconorte e a Copa Mercosul.

Com o passar dos anos, tomou forma, ganhou relevância e hoje é tratada por muitas equipes como uma rota direta para a glória internacional, e também para a Libertadores do ano seguinte.

Brasil e Argentina são os maiores vencedores da Sul-Americana

Historicamente, os clubes argentinos sempre largaram na frente na Sul-Americana. Boca Juniors, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Independiente, Lanús, River Plate, San Lorenzo e Racing já levantaram o troféu.

Porém, a partir de 2008, o futebol brasileiro não só equilibrou a disputa como passou a se destacar com campanhas marcantes.

O Brasil soma títulos com Internacional, São Paulo, Chapecoense e o Athletico Paranaense, este último sendo o único bicampeão brasileiro da história da competição.

Internacional (2008)

O Colorado foi o primeiro clube brasileiro a conquistar a Sul-Americana, derrotando o Estudiantes em uma final emocionante. A campanha marcou uma geração e abriu portas para a hegemonia brasileira na década seguinte.

São Paulo (2012)

Mesmo com a final polêmica interrompida no Morumbi, contra o Tigre, após uma briga generalizada, o Tricolor dominou o torneio e ergueu sua primeira taça continental desde a Libertadores de 2005.

Chapecoense (2016)

A conquista mais impactante da história da competição. Após a tragédia aérea que vitimou o elenco da Chape, o clube foi declarado campeão da Sul-Americana, em um dos gestos esportivos e humanos mais simbólicos do futebol mundial.

Athletico Paranaense (2018 e 2021)

O Furacão evoluiu de forma impressionante no cenário continental. Conquistou a primeira taça em 2018 e repetiu o feito em 2021, tornando-se o único bicampeão brasileiro da Sul-Americana.

Lista completa de campeões da Copa Sul-Americana