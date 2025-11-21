Final da Copa Sul-Americana: confira a lista de campeões da competição
Atlético-MG e Lanús se enfrentam neste sábado (22), pela grande decisão da competição. Partida será disputada no Defensores del Chaco, em Assunção
A Copa Sul-Americana chega novamente ao seu momento mais aguardado, a grande final. Este ano, Lanús e Atlético-MG decidem o título. A final será neste sábado (22), às 17h00 (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai.
Às vésperas do confronto, vale relembrar todos os campeões da competição! Criada em 2002, a Sul-Americana nasceu como substituta de torneios antigos, como a Copa Merconorte e a Copa Mercosul.
Com o passar dos anos, tomou forma, ganhou relevância e hoje é tratada por muitas equipes como uma rota direta para a glória internacional, e também para a Libertadores do ano seguinte.
Brasil e Argentina são os maiores vencedores da Sul-Americana
Historicamente, os clubes argentinos sempre largaram na frente na Sul-Americana. Boca Juniors, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Independiente, Lanús, River Plate, San Lorenzo e Racing já levantaram o troféu.
Porém, a partir de 2008, o futebol brasileiro não só equilibrou a disputa como passou a se destacar com campanhas marcantes.
O Brasil soma títulos com Internacional, São Paulo, Chapecoense e o Athletico Paranaense, este último sendo o único bicampeão brasileiro da história da competição.
Internacional (2008)
O Colorado foi o primeiro clube brasileiro a conquistar a Sul-Americana, derrotando o Estudiantes em uma final emocionante. A campanha marcou uma geração e abriu portas para a hegemonia brasileira na década seguinte.
São Paulo (2012)
Mesmo com a final polêmica interrompida no Morumbi, contra o Tigre, após uma briga generalizada, o Tricolor dominou o torneio e ergueu sua primeira taça continental desde a Libertadores de 2005.
Chapecoense (2016)
A conquista mais impactante da história da competição. Após a tragédia aérea que vitimou o elenco da Chape, o clube foi declarado campeão da Sul-Americana, em um dos gestos esportivos e humanos mais simbólicos do futebol mundial.
Athletico Paranaense (2018 e 2021)
O Furacão evoluiu de forma impressionante no cenário continental. Conquistou a primeira taça em 2018 e repetiu o feito em 2021, tornando-se o único bicampeão brasileiro da Sul-Americana.
Lista completa de campeões da Copa Sul-Americana
- 2002: San Lorenzo - Argentina
- 2003: Cienciano -Peru
- 2004: Boca Juniors - Argentina
- 2005: Boca Juniors - Argentina
- 2006: Pachuca - México
- 2007: Arsenal de Sarandí - Argentina
- 2008: Internacional - Brasil
- 2009: LDU Quito - Equador
- 2010: Independiente - Argentina
- 2011: Universidad de Chile - Chile
- 2012: São Paulo - Brasil
- 2013: Lanús - Argentina
- 2014: River Plate - Argentina
- 2015: Santa Fe - Colômbia
- 2016: Chapecoense - Brasil
- 2017: Independiente - Argentina
- 2018: Athletico-PR - Brasil
- 2019: Independiente del Valle - Equador
- 2020: Defensa y Justicia - Argentina
- 2021: Athletico-PR - Brasil
- 2022: Independiente del Valle - Equador
- 2023: LDU Quito - Equador
- 2024: Racing - Argentina