Transmissão Ceará x Internacional ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Vovô joga diante de mais de 40 mil torcedores para tentar selar permanência, enquanto o Colorado tenta encerrar jejum de vitórias e se afastar do Z-4
Ceará e Internacional jogam na noite desta quinta-feira (20/11), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O Vozão chega embalado após vitóri sobre o Corinthians, que levou o time aos 42 pontos. Com mais de 40 mil torcedores garantidos, a equipe de Léo Condé quer aproveitar o embalo.
Escalação do Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.Técnico: Léo Condé.
O Colorado, por outro lado, vive uma fase de pressão. São cinco jogos sem vencer, além do empate em 2 a 2 diante do Bahia, no Beira-Rio, que manteve o clube gaúcho perto do Z-4.
Escalação do Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio e Alan Rodríguez (Bruno Henrique); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Transmissão Ceará x Internacional ao vivo online
Quem tiver interessado no duelo, precisa ser assinante do Premiere (pay-per-view). Nesse caso, só consegue assistir de maneira online na versão para assinatura do streaming Globoplay.
- 1. Acesse o Globoplay pelo site ou aplicativo (Android/iOS).
- 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já".
- 3. Escolha o plano desejado (com Premiere incluso).
- 4. Finalize o cadastro e pagamento.
- 5. Após a confirmação, pesquise por "Premiere".
- 6. Entre na aba Ao Vivo e selecione Juventude x Cruzeiro.
A plataforma libera a opção gratuita apenas quando há cobertura da TV Globo.
Vídeo: Resultado de Ceará x Internacional em tempo real
Os torcedores acompanham o resultado em tempo real através do YouTube. No entanto, sem imagens. Isso porque GeTV exibiu Santos x Mirassol e CazéTV optou por Corinthians x São Paulo.
Ficha técnica - Ceará x Internacional:
- Competição: Brasileirão Série A – 34ª rodada.
- Data: Quinta-feira, 20 de novembro de 2025.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE).
- Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay.