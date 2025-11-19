fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Santos x Mirassol ao vivo online GRÁTIS: confira onde assistir

Peixe contará com a presença de Neymar e precisa vencer para se afastar do Z-4. Leão Caipira busca a vitória para se aproximar da Libertadores

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/11/2025 às 19:00
Neymar em jogo do Santos pela Série A 2025
Neymar em jogo do Santos pela Série A 2025 - Raul Baretta/Santos

Clique aqui e escute a matéria

O Santos recebe o Mirassol nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos.

Onde assistir Santos x Mirassol ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • Globo (TV aberta)
  • Premiere (pay-per-view)
  • GETV (Youtube)

Você poderá assistir o jogo gratuitamente pela GETV, no Youtube. A depender da sua localização, você também possui a opção da plataforma de streaming Globoplay, basta criar seu cadastro.

Como chegam as equipes

O Santos deixou a zona de rebaixamento após vitória sobre o Palmeiras, em jogo atrasado da 13ª rodada. No entanto, o time da Vila Belmiro está apenas um ponto à frente do Vitória, primeiro time no Z-4.

Dono da grande história do Brasileirão, o Mirassol segue firme rumo à sua primeira Libertadores. O Leão Caipira está em quarto lugar na competição e também vem de vitória sobre o Palmeiras, em duelo antes da Data FIFA.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (19/11) – 21h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 34
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Onde Assistir: Globo, GETV e Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Barreal (Rollheiser), Guilherme (Robinho Jr.) e Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Mirassol: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon (Guilherme Marques); Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

Leia também

Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Brasileirão

Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Leão Lobo revela que Silvio Santos detestava Rinaldi Faria, braço direito de Daniela Beyruti no SBT
Leão Lobo

Leão Lobo revela que Silvio Santos detestava Rinaldi Faria, braço direito de Daniela Beyruti no SBT

Compartilhe

Tags