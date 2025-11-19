Transmissão Santos x Mirassol ao vivo online GRÁTIS: confira onde assistir
Peixe contará com a presença de Neymar e precisa vencer para se afastar do Z-4. Leão Caipira busca a vitória para se aproximar da Libertadores
O Santos recebe o Mirassol nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos.
Onde assistir Santos x Mirassol ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:
- Globo (TV aberta)
- Premiere (pay-per-view)
- GETV (Youtube)
Você poderá assistir o jogo gratuitamente pela GETV, no Youtube. A depender da sua localização, você também possui a opção da plataforma de streaming Globoplay, basta criar seu cadastro.
Como chegam as equipes
O Santos deixou a zona de rebaixamento após vitória sobre o Palmeiras, em jogo atrasado da 13ª rodada. No entanto, o time da Vila Belmiro está apenas um ponto à frente do Vitória, primeiro time no Z-4.
Dono da grande história do Brasileirão, o Mirassol segue firme rumo à sua primeira Libertadores. O Leão Caipira está em quarto lugar na competição e também vem de vitória sobre o Palmeiras, em duelo antes da Data FIFA.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (19/11) – 21h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 34
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Onde Assistir: Globo, GETV e Premiere
Prováveis Escalações
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Barreal (Rollheiser), Guilherme (Robinho Jr.) e Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Mirassol: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon (Guilherme Marques); Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes