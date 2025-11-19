Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Esquadrão vem de empate contra o Inter na última rodada e quer vencer para seguir vivo na briga pela Libertadores. Leão do Pici está na vice-lanterna
Bahia e Fortaleza irão se enfrentar nesta quinta-feira (20), às 18h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Como chegam as equipes
O Bahia arrancou um empate diante do Internacional, em pleno Beira-Rio, por 2 a 2, após sair perdendo. O Tricolor de Aço está em sexto lugar na tabela e precisa vencer para seguir vivo na luta por uma vaga na Libertadores.
O Fortaleza está invicto há cinco jogos, mas se engana quem pensa que a fase do time é boa. O Leão do Pici ocupa a 19ª colocação na tabela e precisa pontuar para seguir vivo na luta contra a degola.
Onde assistir Bahia x Fortaleza ao vivo
A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere (pay-per-view).
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (20/11) – 18h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 34
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira e Pochettino; Breno Lopes, Herrera e Deyverson. Técnico: Martín Palermo