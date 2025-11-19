Transmissão Grêmio x Vasco ao vivo online grátis? confira onde assistir
Ambos os clubes querem encerrar má fase. Imortal não vence há três partidas, enquanto Gigante da Colina foi derrotado nas três rodadas anteriores
O Grêmio recebe o Vasco nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
Onde assistir Grêmio x Vasco ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:
- Globo (TV aberta)
- Premiere (pay-per-view)
O confronto terá transmissão gratuita pela plataforma de streaming Globoplay, dependendendo da sua localização. Basta criar sua conta nos serviços Globo e acessar a aba de programação ao vivo.
Como chegam as equipes
O Grêmio não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e ocupa a 14ª colocação na tabela. A equipe gaúcha espera vencer em casa para não se aproximar da zona de rebaixamento.
Derrotado em seus três últimos jogos, o Vasco está em 11º lugar na classificação. O time carioca também quer voltar a vencer para ganhar moral antes dos confrontos decisivos pela semifinal da Copa do Brasil.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (19/11) – 21h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 34
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Onde Assistir: Globo e Premiere
Prováveis Escalações
Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas (Marcos Rocha), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Mano Menezes
Vasco: Léo Jardim; Tchê Tchê, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz