Onde assistir | Notícia

Espanha x Turquia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

La Roja venceu todas as duas partidas disputadas nas Eliminatórias e pode garantir a classificação para a Copa do Mundo, inclusive, com uma derrota

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/11/2025 às 16:27
Jogadores da Seleção da Espanha comemoram gol
Jogadores da Seleção da Espanha comemoram gol - Reprodução: Federação Espanhola

Nesta terça-feira (18), às 16h45 (horário de Brasília), Espanha e Turquia se enfrentarão em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O confronto será disputado no Estadio de la Cartuja, em Sevilla.

Como chegam as equipes

Líder do Grupo E das Eliminatórias, a Espanha está praticamente garantida na Copa do Mundo. La Roja precisa apenas pontuar ou perder por menos de sete gols de diferença para carimbar o passaporte rumo à América do Norte.

A Turquia conquistou 12 pontos nas Eliminatórias e precisa de um resultado extremamente improvável para garantir a vaga direta na competição. Os turcos devem disputar a repescagem continental.

Onde assistir Espanha x Turquia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (18/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
  • Local: Estadio de la Cartuja, em Sevilha (Espanha)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Espanha: David Raya; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Mikel Merino, Zubimendi e Fabian Ruiz; Oyarzabal, Ferrán Torres e Álex Baena. Técnico: Luis de la Fuente.

Turquia: Çakir; Çelik, Demiral, Akaydin e Kadioglu; Ozcan e Kokcu; Aydin, Arda Guler e Yildiz; Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella

