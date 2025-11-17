Espanha x Turquia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
La Roja venceu todas as duas partidas disputadas nas Eliminatórias e pode garantir a classificação para a Copa do Mundo, inclusive, com uma derrota
Clique aqui e escute a matéria
Nesta terça-feira (18), às 16h45 (horário de Brasília), Espanha e Turquia se enfrentarão em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O confronto será disputado no Estadio de la Cartuja, em Sevilla.
Como chegam as equipes
Líder do Grupo E das Eliminatórias, a Espanha está praticamente garantida na Copa do Mundo. La Roja precisa apenas pontuar ou perder por menos de sete gols de diferença para carimbar o passaporte rumo à América do Norte.
A Turquia conquistou 12 pontos nas Eliminatórias e precisa de um resultado extremamente improvável para garantir a vaga direta na competição. Os turcos devem disputar a repescagem continental.
Onde assistir Espanha x Turquia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (18/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
- Local: Estadio de la Cartuja, em Sevilha (Espanha)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Espanha: David Raya; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Mikel Merino, Zubimendi e Fabian Ruiz; Oyarzabal, Ferrán Torres e Álex Baena. Técnico: Luis de la Fuente.
Turquia: Çakir; Çelik, Demiral, Akaydin e Kadioglu; Ozcan e Kokcu; Aydin, Arda Guler e Yildiz; Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella