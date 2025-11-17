fechar
Escócia x Dinamarca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Escoceses vem de derrota diante da Grécia e precisam da vitória em casa diante dos dinamarqueses para retornarem à Copa do Mundo após 28 anos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/11/2025 às 15:03 | Atualizado em 17/11/2025 às 15:29
Atletas da Seleção da Dinamarca
Atletas da Seleção da Dinamarca - Reprodução/ Federação Dinamarquesa

Escócia e Dinamarca se enfrentarão nesta terça-feira (18), em duelo importantíssimo válido pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O confronto será disputado às 16h45 (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow.

Como chegam as equipes

Segunda colocada no Grupo C, a Escócia precisa da vitória em casa para garantir a classificação à Copa do Mundo. Os escoceses disputaram a competição pela última vez em 1998. Na rodada anterior, o país foi derrotado pela Grécia, por 3 a 2.

A Dinamarca, por outro lado, se complicou ao não sair do empate diante de Belarus, em Copenhague, por 2 a 2. Os dinamarqueses lideram o Grupo C e jogam pelo 0 a 0 para se garantirem no Mundial.

Onde assistir Escócia x Dinamarca ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • ESPN 4 (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (18/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
  • Local: Hampden Park, em Glasgow (Escócia)
  • Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Escócia: Gordon; Hickey, Souttar, Hanley e Robertson; McLean e McGinn; Christie, McTominay e Doak; Che Adams. Técnico: Steve Clarke.

Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Christensen, Vestergaard e Dorgu; Isaksen, Hojberg, Norgaard e Damsgaard; Eriksen; Wind. Técnico: Brian Riemer

