Escócia x Dinamarca: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Escoceses vem de derrota diante da Grécia e precisam da vitória em casa diante dos dinamarqueses para retornarem à Copa do Mundo após 28 anos
Escócia e Dinamarca se enfrentarão nesta terça-feira (18), em duelo importantíssimo válido pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O confronto será disputado às 16h45 (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow.
Como chegam as equipes
Segunda colocada no Grupo C, a Escócia precisa da vitória em casa para garantir a classificação à Copa do Mundo. Os escoceses disputaram a competição pela última vez em 1998. Na rodada anterior, o país foi derrotado pela Grécia, por 3 a 2.
A Dinamarca, por outro lado, se complicou ao não sair do empate diante de Belarus, em Copenhague, por 2 a 2. Os dinamarqueses lideram o Grupo C e jogam pelo 0 a 0 para se garantirem no Mundial.
Onde assistir Escócia x Dinamarca ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (18/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
- Local: Hampden Park, em Glasgow (Escócia)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Escócia: Gordon; Hickey, Souttar, Hanley e Robertson; McLean e McGinn; Christie, McTominay e Doak; Che Adams. Técnico: Steve Clarke.
Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Christensen, Vestergaard e Dorgu; Isaksen, Hojberg, Norgaard e Damsgaard; Eriksen; Wind. Técnico: Brian Riemer