Holanda x Lituânia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Líder do Grupo G das Eliminatórias, Oranje busca a vitória em Amsterdã, contra a lanterna da chave, para garantir a classificação à Copa do Mundo
Clique aqui e escute a matéria
Holanda e Lituânia se enfrentarão nesta segunda-feira (17), às 16h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O confronto será disputado na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.
Como chegam as equipes
A Oranje lidera o Grupo G, com 17 pontos conquistados, e precisa apenas de um empate para garantir a classificação à Copa do Mundo. No entanto, os holandeses querem vencer em casa. A seleção conta com Depay, do Corinthians, no comando de ataque.
A Lituânia, por outro lado, está na lanterna do grupo, com apenas três pontos conquistados. Os bálticos possuem apenas um jogador nas cinco grandes ligas europeias e são uma seleção frágil.
Onde assistir Holanda x Lituânia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (17/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
- Local: Johan Cruyff Arena, em Amsterdã (Holanda)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Holanda: Verbruggen, Timber, De Ligt, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch e De Jong; Xavi Simons, Reijnders e Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.
Lituânia: Svedkauskas, Tutyskinas, Armalas e Utkus; Sirvys, Gineitis, Vorobjovas, Golubickas e Lasickas; Cernych e Paulauskas. Técnico: Edgaras Jankauskas