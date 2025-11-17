fechar
Holanda x Lituânia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Líder do Grupo G das Eliminatórias, Oranje busca a vitória em Amsterdã, contra a lanterna da chave, para garantir a classificação à Copa do Mundo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/11/2025 às 11:54 | Atualizado em 17/11/2025 às 11:56
Memphis Depay celebra gol pela Holanda
Memphis Depay celebra gol pela Holanda - Instagram/OnsOranje

Holanda e Lituânia se enfrentarão nesta segunda-feira (17), às 16h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O confronto será disputado na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

Como chegam as equipes

A Oranje lidera o Grupo G, com 17 pontos conquistados, e precisa apenas de um empate para garantir a classificação à Copa do Mundo. No entanto, os holandeses querem vencer em casa. A seleção conta com Depay, do Corinthians, no comando de ataque.

A Lituânia, por outro lado, está na lanterna do grupo, com apenas três pontos conquistados. Os bálticos possuem apenas um jogador nas cinco grandes ligas europeias e são uma seleção frágil.

Onde assistir Holanda x Lituânia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (17/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
  • Local: Johan Cruyff Arena, em Amsterdã (Holanda)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Holanda: Verbruggen, Timber, De Ligt, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch e De Jong; Xavi Simons, Reijnders e Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

Lituânia: Svedkauskas, Tutyskinas, Armalas e Utkus; Sirvys, Gineitis, Vorobjovas, Golubickas e Lasickas; Cernych e Paulauskas. Técnico: Edgaras Jankauskas

