Serie B | Notícia

Série B última rodada: O que Athletico-PR, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo precisam para subir? Confira

Criciúma, Goiás, Athletico-PR, Chapecoense e Remo formam um cenário de disputa intenso, onde qualquer detalhe pode decidir o futuro das equipes

Por Thiago Wagner Publicado em 16/11/2025 às 18:50
Jogadores do Goiás comemoram gol
Jogadores do Goiás comemoram gol - Reprodução/ Goiás

A Série B 2025 chega ao capítulo final com apenas uma vaga já definida: o Coritiba, líder com 65 pontos, está garantido na Série A de 2026.

As outras três vagas seguem completamente abertas — e seis times chegam à 38ª rodada com chances de acesso.

Criciúma, Goiás, Athletico-PR, Chapecoense e Remo formam um cenário de disputa intenso, onde qualquer detalhe pode decidir o futuro das equipes.

Veja abaixo o que cada time precisa para subir.

Coritiba – 65 pts (já classificado)

  • Acessado com antecedência.
  • Enfrenta o Amazonas FC para cumprir tabela.

Athletico-PR – 62 pts

  • Jogo: Athletico-PR x América-MG
  • O que precisa para subir: Vencer ou empatar
  • Se perder sobe se Criciúma, Goiás ou Chapecoense tropeçarem. Um deles apenas.

Criciúma – 61 pts

  • Jogo: Cuiabá x Criciúma
  • O que precisa para subir: Vencer sobe sem depender de ninguém.
  • Se empatar, torce para Goiás ou Chapecoense tropeçarem. Se perder, seca Goiás, Chapecoense e Remo, para que dois deles percam.

Goiás – 61 pts

  • Jogo: Remo x Goiás (confronto direto)
  • O que precisa para subir: Vencer o Remo sobe automaticamente.
  • Se empatar, torce contra Criciúma (perder), Chapecoense e Remo (empate ao menos). Precisaria de dois resultados. Se perder, seca Chapecoense e Remo para que os dois não vençam.

Chapecoense – 59 pts

  • Jogo: Chapecoense x Atlético-GO
  • O que precisa para subir: Vencer seu jogo e seca Athetico-PR, Criciúma e Goiás. Um deles precisa perder seu jogo ou empatar (no caso de Criciúma ou Goiás).

Remo – 59 pts

  • Jogo: Remo x Goiás (confronto direto)
  • O que precisa para subir: Vencer o Goiás e secar Criciúma (perder) ou Chapecoense (ao menos empatar).

 

 

Classificação atualizada da Série B (rodada 37)

  1. Coritiba – 65 pts
  2. Athletico-PR – 62 pts
  3. Criciúma – 61 pts
  4. Goiás – 61 pts
  5. Chapecoense – 59 pts
  6. Remo – 59 pts
  7. Novorizontino – 57 pts
  8. CRB – 56 pts
  9. Avaí – 55 pts
  10. Atlético-GO – 52 pts
  11. Cuiabá – 51 pts
  12. América-MG – 46 pts
  13. Vila Nova – 46 pts
  14. Operário – 45 pts
  15. Athletic – 41 pts
  16. Botafogo-SP – 41 pts
  17. Ferroviária – 41 pts
  18. Amazonas FC – 36 pts
  19. Volta Redonda – 35 pts
  20. Paysandu – 28 pts

Jogos da última rodada (38ª)

  • Vila Nova x Volta Redonda
  • Athletic x Paysandu
  • Operário x Ferroviária
  • Cuiabá x Criciúma
  • Athletico-PR x América-MG
  • Botafogo-SP x Avaí
  • Chapecoense x Atlético-GO
  • Amazonas FC x Coritiba
  • Remo x Goiás
  • Novorizontino x CRB

