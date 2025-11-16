Serie B | Notícia
Série B última rodada: O que Athletico-PR, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo precisam para subir? Confira
Criciúma, Goiás, Athletico-PR, Chapecoense e Remo formam um cenário de disputa intenso, onde qualquer detalhe pode decidir o futuro das equipes
Clique aqui e escute a matéria
A Série B 2025 chega ao capítulo final com apenas uma vaga já definida: o Coritiba, líder com 65 pontos, está garantido na Série A de 2026.
As outras três vagas seguem completamente abertas — e seis times chegam à 38ª rodada com chances de acesso.
Criciúma, Goiás, Athletico-PR, Chapecoense e Remo formam um cenário de disputa intenso, onde qualquer detalhe pode decidir o futuro das equipes.
Veja abaixo o que cada time precisa para subir.
Coritiba – 65 pts (já classificado)
- Acessado com antecedência.
- Enfrenta o Amazonas FC para cumprir tabela.
Athletico-PR – 62 pts
- Jogo: Athletico-PR x América-MG
- O que precisa para subir: Vencer ou empatar
- Se perder sobe se Criciúma, Goiás ou Chapecoense tropeçarem. Um deles apenas.
Criciúma – 61 pts
- Jogo: Cuiabá x Criciúma
- O que precisa para subir: Vencer sobe sem depender de ninguém.
- Se empatar, torce para Goiás ou Chapecoense tropeçarem. Se perder, seca Goiás, Chapecoense e Remo, para que dois deles percam.
Goiás – 61 pts
- Jogo: Remo x Goiás (confronto direto)
- O que precisa para subir: Vencer o Remo sobe automaticamente.
- Se empatar, torce contra Criciúma (perder), Chapecoense e Remo (empate ao menos). Precisaria de dois resultados. Se perder, seca Chapecoense e Remo para que os dois não vençam.
Chapecoense – 59 pts
- Jogo: Chapecoense x Atlético-GO
- O que precisa para subir: Vencer seu jogo e seca Athetico-PR, Criciúma e Goiás. Um deles precisa perder seu jogo ou empatar (no caso de Criciúma ou Goiás).
Remo – 59 pts
- Jogo: Remo x Goiás (confronto direto)
- O que precisa para subir: Vencer o Goiás e secar Criciúma (perder) ou Chapecoense (ao menos empatar).
Classificação atualizada da Série B (rodada 37)
- Coritiba – 65 pts
- Athletico-PR – 62 pts
- Criciúma – 61 pts
- Goiás – 61 pts
- Chapecoense – 59 pts
- Remo – 59 pts
- Novorizontino – 57 pts
- CRB – 56 pts
- Avaí – 55 pts
- Atlético-GO – 52 pts
- Cuiabá – 51 pts
- América-MG – 46 pts
- Vila Nova – 46 pts
- Operário – 45 pts
- Athletic – 41 pts
- Botafogo-SP – 41 pts
- Ferroviária – 41 pts
- Amazonas FC – 36 pts
- Volta Redonda – 35 pts
- Paysandu – 28 pts
Jogos da última rodada (38ª)
- Vila Nova x Volta Redonda
- Athletic x Paysandu
- Operário x Ferroviária
- Cuiabá x Criciúma
- Athletico-PR x América-MG
- Botafogo-SP x Avaí
- Chapecoense x Atlético-GO
- Amazonas FC x Coritiba
- Remo x Goiás
- Novorizontino x CRB