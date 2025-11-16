Série B última rodada: O que Athletico-PR, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo precisam para subir? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Criciúma, Goiás, Athletico-PR, Chapecoense e Remo formam um cenário de disputa intenso, onde qualquer detalhe pode decidir o futuro das equipes

Clique aqui e escute a matéria

A Série B 2025 chega ao capítulo final com apenas uma vaga já definida: o Coritiba, líder com 65 pontos, está garantido na Série A de 2026.



As outras três vagas seguem completamente abertas — e seis times chegam à 38ª rodada com chances de acesso.

Criciúma, Goiás, Athletico-PR, Chapecoense e Remo formam um cenário de disputa intenso, onde qualquer detalhe pode decidir o futuro das equipes.

Veja abaixo o que cada time precisa para subir.

Coritiba – 65 pts (já classificado)

Acessado com antecedência.



Enfrenta o Amazonas FC para cumprir tabela.

Athletico-PR – 62 pts

Jogo: Athletico-PR x América-MG

O que precisa para subir: Vencer ou empatar



Se perder sobe se Criciúma, Goiás ou Chapecoense tropeçarem. Um deles apenas.

Criciúma – 61 pts

Jogo: Cuiabá x Criciúma

O que precisa para subir: Vencer sobe sem depender de ninguém.

Se empatar, torce para Goiás ou Chapecoense tropeçarem. Se perder, seca Goiás, Chapecoense e Remo, para que dois deles percam.

Goiás – 61 pts

Jogo: Remo x Goiás (confronto direto)

O que precisa para subir: Vencer o Remo sobe automaticamente.

Se empatar, torce contra Criciúma (perder), Chapecoense e Remo (empate ao menos). Precisaria de dois resultados. Se perder, seca Chapecoense e Remo para que os dois não vençam.

Chapecoense – 59 pts

Jogo: Chapecoense x Atlético-GO

O que precisa para subir: Vencer seu jogo e seca Athetico-PR, Criciúma e Goiás. Um deles precisa perder seu jogo ou empatar (no caso de Criciúma ou Goiás).

Remo – 59 pts

Jogo: Remo x Goiás (confronto direto)

O que precisa para subir: Vencer o Goiás e secar Criciúma (perder) ou Chapecoense (ao menos empatar).

Classificação atualizada da Série B (rodada 37)

Coritiba – 65 pts Athletico-PR – 62 pts Criciúma – 61 pts Goiás – 61 pts Chapecoense – 59 pts Remo – 59 pts Novorizontino – 57 pts CRB – 56 pts Avaí – 55 pts Atlético-GO – 52 pts Cuiabá – 51 pts América-MG – 46 pts Vila Nova – 46 pts Operário – 45 pts Athletic – 41 pts Botafogo-SP – 41 pts Ferroviária – 41 pts Amazonas FC – 36 pts Volta Redonda – 35 pts Paysandu – 28 pts

Jogos da última rodada (38ª)