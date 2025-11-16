fechar
Serie B | Notícia

Série B classificação e resultados atualizados: Confira situação de Criciúma, Goiás, Chapecoense, Athletico-PR e Remo

Série B do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com fortes emoções e seis equipes ainda brigando pelo acesso para a Série A do ano que vem

Por Thiago Wagner Publicado em 16/11/2025 às 18:27 | Atualizado em 16/11/2025 às 18:37
Taça da Série B 2025 - Reprodução/ CBF

A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi concluída neste domingo (16/11) e deixou o campeonato completamente aberto na briga pelo acesso.

Apenas o Coritiba já garantiu vaga na Série A de 2026. Do segundo ao sexto colocado, todos seguem com chances matemáticas de classificação, transformando a última rodada em uma das mais tensas dos últimos anos.

Resultados da 37ª rodada

  • Paysandu 2x2 Amazonas
  • CRB 2x0 Vila Nova
  • Coritiba 0x0 Athletic
  • Avaí 3x1 Remo
  • Volta Redonda 1x1 Chapecoense
  • Atlético-GO 0x0 Operário
  • Ferroviária 1x2 Athletico-PR
  • Criciúma 2x0 Botafogo-SP
  • Goiás 1x0 Novorizontino
  • América-MG 1x1 Cuiabá

Como fica a classificação após 37 rodadas

  1. Coritiba – 65 pts
  2. Athletico-PR – 62 pts
  3. Criciúma – 61 pts
  4. Goiás – 61 pts
  5. Chapecoense – 59 pts
  6. Remo – 59 pts
  7. Novorizontino – 57 pts
  8. CRB – 56 pts
  9. Avaí – 55 pts
  10. Atlético-GO – 52 pts
  11. Cuiabá – 51 pts
  12. América-MG – 46 pts
  13. Vila Nova – 46 pts
  14. Operário – 45 pts
  15. Athletic – 41 pts
  16. Botafogo-SP – 41 pts
  17. Ferroviária – 41 pts
  18. Amazonas FC – 36 pts
  19. Volta Redonda – 35 pts
  20. Paysandu – 28 pts

Briga pelo acesso

A disputa pelas três vagas restantes segue completamente aberta:

  • Criciúma, Goiás, Chapecoense, Athletico-PR e Remo chegam à última rodada separados por apenas 3 pontos.

Próximos jogos – 38ª rodada

  • Vila Nova x Volta Redonda
  • Athletic x Paysandu
  • Operário x Ferroviária
  • Cuiabá x Criciúma
  • Athletico-PR x América-MG
  • Botafogo-SP x Avaí
  • Chapecoense x Atlético-GO
  • Amazonas FC x Coritiba
  • Remo x Goiás
  • Novorizontino x CRB

A definição das vagas deverá passar diretamente por Cuiabá x Criciúma, Chapecoense x Atlético-GO e, principalmente, Remo x Goiás, duelo que pode eliminar um dos dois da corrida à elite.

O Coritiba entra em campo apenas para cumprir tabela após assegurar o acesso. Amazonas, Volta Redonda e Paysandu já estão rebaixados.

