Série B classificação e resultados atualizados: Confira situação de Criciúma, Goiás, Chapecoense, Athletico-PR e Remo

Série B do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com fortes emoções e seis equipes ainda brigando pelo acesso para a Série A do ano que vem

A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi concluída neste domingo (16/11) e deixou o campeonato completamente aberto na briga pelo acesso.

Apenas o Coritiba já garantiu vaga na Série A de 2026. Do segundo ao sexto colocado, todos seguem com chances matemáticas de classificação, transformando a última rodada em uma das mais tensas dos últimos anos.

Resultados da 37ª rodada

Paysandu 2x2 Amazonas

CRB 2x0 Vila Nova

Coritiba 0x0 Athletic

Avaí 3x1 Remo

Volta Redonda 1x1 Chapecoense

Atlético-GO 0x0 Operário

Ferroviária 1x2 Athletico-PR

Criciúma 2x0 Botafogo-SP

Goiás 1x0 Novorizontino

América-MG 1x1 Cuiabá

Como fica a classificação após 37 rodadas

Coritiba – 65 pts Athletico-PR – 62 pts Criciúma – 61 pts Goiás – 61 pts

Chapecoense – 59 pts

Remo – 59 pts Novorizontino – 57 pts CRB – 56 pts Avaí – 55 pts Atlético-GO – 52 pts Cuiabá – 51 pts América-MG – 46 pts Vila Nova – 46 pts Operário – 45 pts

Athletic – 41 pts Botafogo-SP – 41 pts Ferroviária – 41 pts Amazonas FC – 36 pts Volta Redonda – 35 pts Paysandu – 28 pts

Briga pelo acesso

A disputa pelas três vagas restantes segue completamente aberta:

Criciúma, Goiás, Chapecoense, Athletico-PR e Remo chegam à última rodada separados por apenas 3 pontos.

Próximos jogos – 38ª rodada

Vila Nova x Volta Redonda

Athletic x Paysandu

Operário x Ferroviária

Cuiabá x Criciúma

Athletico-PR x América-MG

Botafogo-SP x Avaí

Chapecoense x Atlético-GO

Amazonas FC x Coritiba

Remo x Goiás

Novorizontino x CRB

A definição das vagas deverá passar diretamente por Cuiabá x Criciúma, Chapecoense x Atlético-GO e, principalmente, Remo x Goiás, duelo que pode eliminar um dos dois da corrida à elite.

O Coritiba entra em campo apenas para cumprir tabela após assegurar o acesso. Amazonas, Volta Redonda e Paysandu já estão rebaixados.