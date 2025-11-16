Série B classificação e resultados atualizados: Confira situação de Criciúma, Goiás, Chapecoense, Athletico-PR e Remo
Série B do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com fortes emoções e seis equipes ainda brigando pelo acesso para a Série A do ano que vem
A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi concluída neste domingo (16/11) e deixou o campeonato completamente aberto na briga pelo acesso.
Apenas o Coritiba já garantiu vaga na Série A de 2026. Do segundo ao sexto colocado, todos seguem com chances matemáticas de classificação, transformando a última rodada em uma das mais tensas dos últimos anos.
Resultados da 37ª rodada
- Paysandu 2x2 Amazonas
- CRB 2x0 Vila Nova
- Coritiba 0x0 Athletic
- Avaí 3x1 Remo
- Volta Redonda 1x1 Chapecoense
- Atlético-GO 0x0 Operário
- Ferroviária 1x2 Athletico-PR
- Criciúma 2x0 Botafogo-SP
- Goiás 1x0 Novorizontino
- América-MG 1x1 Cuiabá
Como fica a classificação após 37 rodadas
- Coritiba – 65 pts
- Athletico-PR – 62 pts
- Criciúma – 61 pts
- Goiás – 61 pts
- Chapecoense – 59 pts
- Remo – 59 pts
- Novorizontino – 57 pts
- CRB – 56 pts
- Avaí – 55 pts
- Atlético-GO – 52 pts
- Cuiabá – 51 pts
- América-MG – 46 pts
- Vila Nova – 46 pts
- Operário – 45 pts
- Athletic – 41 pts
- Botafogo-SP – 41 pts
- Ferroviária – 41 pts
- Amazonas FC – 36 pts
- Volta Redonda – 35 pts
- Paysandu – 28 pts
Briga pelo acesso
A disputa pelas três vagas restantes segue completamente aberta:
- Criciúma, Goiás, Chapecoense, Athletico-PR e Remo chegam à última rodada separados por apenas 3 pontos.
Próximos jogos – 38ª rodada
- Vila Nova x Volta Redonda
- Athletic x Paysandu
- Operário x Ferroviária
- Cuiabá x Criciúma
- Athletico-PR x América-MG
- Botafogo-SP x Avaí
- Chapecoense x Atlético-GO
- Amazonas FC x Coritiba
- Remo x Goiás
- Novorizontino x CRB
A definição das vagas deverá passar diretamente por Cuiabá x Criciúma, Chapecoense x Atlético-GO e, principalmente, Remo x Goiás, duelo que pode eliminar um dos dois da corrida à elite.
O Coritiba entra em campo apenas para cumprir tabela após assegurar o acesso. Amazonas, Volta Redonda e Paysandu já estão rebaixados.