Transmissão Avaí x Remo ao vivo online: confira onde assistir
Leão Azul busca a vitória para encaminhar o acesso à Série A. Equipe catarinense vive boa fase, mas não possui chances de subir de divisão
O Remo visita o Avaí neste sábado (15), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Ressacada, em Florianópolis.
Onde assistir Avaí x Remo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium poderão acompanhar o jogo.
Como chegam as equipes
O Avaí entra em campo com clima de menor pressão, mas com o compromisso de fechar bem a temporada. A equipe ocupa a nona colocação da Série B e não briga diretamente pelo acesso nem corre risco de queda nesta reta final.
Apesar de não ter aspirações na última rodada, o time acumulou seis partidas sem derrotas.
Já o Remo vive um momento de decisão. A equipe ocupa a terceira colocação na Série B e luta firme pelo acesso à elite depois de 32 anos.
O time dirigido por Guto Ferreira está invicto há oito jogos e busca uma vitória em Florianópolis para encaminhar o acesso à Série B.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (15/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 37
- Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Avaí: Otávio Passos, Marcos Vinícius, Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, Zé Ricardo, JP, Emerson Ramon e Marquinhos Gabriel; Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin
Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Pedro Castro e Tachtsidis; Diego Hernández, Nico Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira