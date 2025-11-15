fechar
Transmissão Avaí x Remo ao vivo online: confira onde assistir

Leão Azul busca a vitória para encaminhar o acesso à Série A. Equipe catarinense vive boa fase, mas não possui chances de subir de divisão

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/11/2025 às 14:00
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Remp

O Remo visita o Avaí neste sábado (15), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Ressacada, em Florianópolis.

Onde assistir Avaí x Remo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium poderão acompanhar o jogo.

Como chegam as equipes

O Avaí entra em campo com clima de menor pressão, mas com o compromisso de fechar bem a temporada. A equipe ocupa a nona colocação da Série B e não briga diretamente pelo acesso nem corre risco de queda nesta reta final.

Apesar de não ter aspirações na última rodada, o time acumulou seis partidas sem derrotas.

Já o Remo vive um momento de decisão. A equipe ocupa a terceira colocação na Série B e luta firme pelo acesso à elite depois de 32 anos. 

O time dirigido por Guto Ferreira está invicto há oito jogos e busca uma vitória em Florianópolis para encaminhar o acesso à Série B. 

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (15/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 37
  • Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Avaí: Otávio Passos, Marcos Vinícius, Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, Zé Ricardo, JP, Emerson Ramon e Marquinhos Gabriel; Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Pedro Castro e Tachtsidis; Diego Hernández, Nico Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira

