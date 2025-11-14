Goiás x Novorizontino ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série B
Duelo decisivo em Goiânia reúne equipes com retrospectos instáveis e histórico equilibrado, prometendo disputa intensa na reta final da Série B
Clique aqui e escute a matéria
Goiás e Novorizontino entram em campo neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O confronto coloca frente a frente dois times que vivem fases marcadas por oscilações, chegando à reta final da competição ainda em busca de estabilidade.
Enquanto o Esmeraldino tenta reencontrar desempenho mais consistente após uma sequência irregular, o Tigre paulista mantém padrão semelhante, acumulando empates recentes.
O histórico entre as equipes é curto, mas equilibrado, com leve vantagem do time do interior de São Paulo nos confrontos já realizados pela competição.
O Goiás vive cenário de instabilidade, alternando bons e maus resultados.
Nos últimos cinco jogos, somou duas vitórias, duas derrotas e um empate, refletindo a dificuldade de manter sequência positiva nesta reta final.
O Novorizontino também atravessa fase de irregularidade, sustentando quatro empates e uma vitória nos últimos compromissos. A equipe tem encontrado dificuldade para transformar volume de jogo em vitórias.
Nos confrontos anteriores pela Série B, o equilíbrio se repete: em três partidas, o Tigre venceu duas, o Esmeraldino levou a melhor uma vez, e não houve empates.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir Goiás x Novorizontino ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, com sinal disponível também no Disney+.
Além disso, o jogo será exibido gratuitamente pelo Desimpedidos e pela Rede TV, ampliando as opções para o público.
Ficha Técnica da partida
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
- Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia (GO)
- Data: 16/11/2025
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN, Disney+, Desimpedidos e Rede TV