Goiás x Novorizontino ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série B

Duelo decisivo em Goiânia reúne equipes com retrospectos instáveis e histórico equilibrado, prometendo disputa intensa na reta final da Série B

Clique aqui e escute a matéria

Goiás e Novorizontino entram em campo neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto coloca frente a frente dois times que vivem fases marcadas por oscilações, chegando à reta final da competição ainda em busca de estabilidade.

Enquanto o Esmeraldino tenta reencontrar desempenho mais consistente após uma sequência irregular, o Tigre paulista mantém padrão semelhante, acumulando empates recentes.

O histórico entre as equipes é curto, mas equilibrado, com leve vantagem do time do interior de São Paulo nos confrontos já realizados pela competição.

O Goiás vive cenário de instabilidade, alternando bons e maus resultados.

Nos últimos cinco jogos, somou duas vitórias, duas derrotas e um empate, refletindo a dificuldade de manter sequência positiva nesta reta final.

O Novorizontino também atravessa fase de irregularidade, sustentando quatro empates e uma vitória nos últimos compromissos. A equipe tem encontrado dificuldade para transformar volume de jogo em vitórias.

Nos confrontos anteriores pela Série B, o equilíbrio se repete: em três partidas, o Tigre venceu duas, o Esmeraldino levou a melhor uma vez, e não houve empates.

Onde assistir Goiás x Novorizontino ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, com sinal disponível também no Disney+.

Além disso, o jogo será exibido gratuitamente pelo Desimpedidos e pela Rede TV, ampliando as opções para o público.

Ficha Técnica da partida