Onde assistir | Notícia

Transmissão Ferroviária x Athletico-PR ao vivo online: confira onde assistir

Furacão busca a vitória em Araraquara para encaminhar acesso à Série A. Locomotiva vive momento instável e precisa vencer para sair do Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/11/2025 às 14:00
Benavídez comemora gol do Athletico-PR
Benavídez comemora gol do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

O Athletico-PR visita a Ferroviária neste domingo (16), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Onde assistir Ferroviária x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN 4 ((TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.

Como chegam as equipes

A Ferroviária chega ao duelo em situação delicada. A equipe de Araraquara ocupa a 17ª colocação na Campeonato Brasileiro Série B e está dentro da zona de rebaixamento nesta reta final.

Nas últimas rodadas, o time acumula sete partidas sem vitória, o que torna o duelo quase decisivo para escapar da queda.

Por outro lado, o Athletico-PR vive momento positivo. O Furacão ocupa a terceira colocação da Série?B e está na briga direta pelo acesso à Série A.

O time vem de boa sequência e sabe que vencer fora de casa pode representar um grande passo rumo ao grande objetivo do time no ano.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (16/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 37
  • Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior, Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Eric Melo; Ricardinho, Alencar, Netinho; Juninho, Carlão e Fábio Fau. Técnico: Claudinei Oliveira

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Bruno Zapelli, Patrick e Mendoza; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

