Transmissão Ferroviária x Athletico-PR ao vivo online: confira onde assistir
Furacão busca a vitória em Araraquara para encaminhar acesso à Série A. Locomotiva vive momento instável e precisa vencer para sair do Z-4
Clique aqui e escute a matéria
O Athletico-PR visita a Ferroviária neste domingo (16), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.
Onde assistir Ferroviária x Athletico-PR ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN 4 ((TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.
Como chegam as equipes
A Ferroviária chega ao duelo em situação delicada. A equipe de Araraquara ocupa a 17ª colocação na Campeonato Brasileiro Série B e está dentro da zona de rebaixamento nesta reta final.
Nas últimas rodadas, o time acumula sete partidas sem vitória, o que torna o duelo quase decisivo para escapar da queda.
Por outro lado, o Athletico-PR vive momento positivo. O Furacão ocupa a terceira colocação da Série?B e está na briga direta pelo acesso à Série A.
O time vem de boa sequência e sabe que vencer fora de casa pode representar um grande passo rumo ao grande objetivo do time no ano.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (16/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 37
- Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Ferroviária: Dênis Júnior, Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Eric Melo; Ricardinho, Alencar, Netinho; Juninho, Carlão e Fábio Fau. Técnico: Claudinei Oliveira
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Bruno Zapelli, Patrick e Mendoza; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann