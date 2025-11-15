fechar
Serie B | Notícia

Coritiba subiu para Série A? Acompanhe resultado em tempo real do jogo do Coxa

Coxa entra em campo às 16h30, no Couto Pereira, e pode garantir hoje o retorno à Série A dependendo da combinação de resultados da 37ª rodada

Por Thiago Wagner Publicado em 15/11/2025 às 16:34 | Atualizado em 15/11/2025 às 16:36
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B - JP Pacheco | Coritiba

O Coritiba chega a esta quarta-feira (12) com a chance real de garantir matematicamente o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O time paranaense entra em campo às 16h30 contra o Athletic, no Couto Pereira, pela 37ª rodada, e precisa de uma combinação simples para confirmar hoje o retorno à elite.

Com 64 pontos, o Coritiba lidera a Série B e pode alcançar 67 se vencer sua partida. Esse resultado garante o acesso. Contudo, nem precisa disso mais. Basta o empate.

Ou seja, o Coxa sobe hoje se não perder o jogo.

Em caso de derrota, a situação também pode ser favorável. Nesse caso, precisa secar concorrentes que estão abaixo dele, como Athletico-PR, Remo, Chapecoense, Criciúma e Goiás. Se dois deles empatarem ou perderem na rodada do fim de semana, o Coririba sobe.

Resultado em tempo real - Coritiba x Athletic

A partida começou às 16h30 e segue 0x0, resultado que dá a classificação ao Coritiba.

 

