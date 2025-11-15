fechar
Resultado Avaí x Remo ao vivo: placar em tempo real do jogo da Série B

A partida é decisiva para as pretensões do clube paraense, que luta ponto a ponto para assegurar o retorno à Série A após décadas longe da elite

Por Thiago Wagner Publicado em 15/11/2025 às 16:46 | Atualizado em 15/11/2025 às 16:48
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Remp

O Remo entra em campo neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Avaí na Ressacada, em Florianópolis, pela 37ª rodada da Série B. A partida é decisiva para as pretensões do clube paraense, que luta ponto a ponto para assegurar o retorno à Série A após décadas longe da elite.

O Avaí vive situação mais tranquila. Sem risco de rebaixamento e também sem chances matemáticas de acesso, o time catarinense aparece no meio da tabela e tenta apenas fechar bem a temporada diante de seu torcedor. A equipe acumula seis jogos de invencibilidade, sustentando um bom momento mesmo sem grandes objetivos na reta final.

Do outro lado, o Remo chega pressionado, mas confiante. O Leão é o 3º colocado da Série B, está invicto há oito partidas e sabe que uma vitória fora de casa o deixa muito próximo do acesso. Com 59 pontos, o time de Guto Ferreira depende apenas dos próprios resultados para confirmar a vaga.

O duelo na Ressacada coloca em campo duas equipes em fases distintas, mas com planos claros: enquanto o Avaí joga leve, o Remo joga por um sonho.

Avaí x Remo – Placar ao vivo

Partida começou às 16h30 na ressacada. Abaixo, o torcedor pode ver quanto está a partida:

Onde assistir Avaí x Remo ao vivo

A transmissão será exclusiva via Disney+, disponível apenas para assinantes do plano premium da plataforma.

