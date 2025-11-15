Resultado Volta Redonda x Chapecoense ao vivo: placar em tempo real do jogo da Série B
Confronto coloca frente a frente duas equipes em extremos opostos da tabela, mas igualmente pressionadas na reta final; Chape luta pelo acesso
Volta Redonda e Chapecoense se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 37ª rodada da Série B 2025. O confronto coloca frente a frente duas equipes em extremos opostos da tabela, mas igualmente pressionadas na reta final.
O Volta Redonda chega ao jogo tentando escapar do rebaixamento. A equipe amarga posição no Z-4 e precisa somar pontos urgentemente para seguir viva na competição. Qualquer resultado que não seja a vitória pode deixar o clube ainda mais próximo da queda, aumentando a tensão diante do seu torcedor.
Do outro lado, a Chapecoense vive cenário oposto. O time catarinense briga diretamente pelo acesso e está entre os quatro primeiros colocados da Série B. O objetivo é claro: vencer fora de casa para manter o controle da situação e se aproximar do retorno à elite do futebol brasileiro.
A partida é decisiva para ambos, e a reta final da competição promete elevar ainda mais a temperatura no Raulino de Oliveira.
Volta Redonda x Chapecoense – Placar ao vivo
A partida começou às 16h30 e segue 0x0.
Onde assistir Volta Redonda x Chapecoense ao vivo
O jogo terá transmissão exclusiva pelo Disney+, disponível apenas para assinantes do serviço de streaming.