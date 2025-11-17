Brasília x Minas: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe de Belo Horizonte venceu todas as partidas disputadas na Superliga e busca nova vitória para seguir firme na disputa pela liderança
Brasília e Minas irão se enfrentar nesta terça-feira (18), às 18h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei. A partida será disputada no Ginásio Sesi Taguatinga Norte, nas proximidades da capital federal.
Como chegam as equipes
Derrotado em seus três últimos jogos, o Brasília precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe do Distrito Federal ocupa a décima colocação na tabela, com apenas 3 pontos conquistados.
O Minas, por outro lado, vive grande fase em seu início de temporada. A equipe de Belo Horizonte possui 14 pontos e ocupa a segunda colocação, com o mesmo número de pontos do líder Osasco.
Onde assistir Brasília x Minas ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming VBTV, que transmite competições de vôlei no mundo todo.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (18/11) – 18h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Superliga Feminina – Rodada 6
- Local: Ginásio Sesi Taguatinga Norte, em Taguatinga (DF)
- Onde Assistir: VBTV