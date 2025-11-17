fechar
Brasília x Minas: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe de Belo Horizonte venceu todas as partidas disputadas na Superliga e busca nova vitória para seguir firme na disputa pela liderança

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/11/2025 às 16:58
Imagem de partida do Gerdau Minas pela Superliga Feminina
Imagem de partida do Gerdau Minas pela Superliga Feminina - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Brasília e Minas irão se enfrentar nesta terça-feira (18), às 18h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei. A partida será disputada no Ginásio Sesi Taguatinga Norte, nas proximidades da capital federal.

Como chegam as equipes

Derrotado em seus três últimos jogos, o Brasília precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe do Distrito Federal ocupa a décima colocação na tabela, com apenas 3 pontos conquistados.

O Minas, por outro lado, vive grande fase em seu início de temporada. A equipe de Belo Horizonte possui 14 pontos e ocupa a segunda colocação, com o mesmo número de pontos do líder Osasco.

Onde assistir Brasília x Minas ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming VBTV, que transmite competições de vôlei no mundo todo.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (18/11) – 18h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Superliga Feminina – Rodada 6
  • Local: Ginásio Sesi Taguatinga Norte, em Taguatinga (DF)
  • Onde Assistir: VBTV

