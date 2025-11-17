fechar
Alemanha x Eslováquia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Duelo em Leipzig é o mais importante do dia na luta por uma vaga na Copa do Mundo. Vencedor está garantido, enquanto perdedor irá para a repescagem

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/11/2025 às 12:10
Elenco da Seleção da Alemanha
Elenco da Seleção da Alemanha - Reprodução/ DFB-Team

Alemanha e Eslováquia irão se enfrentar nesta segunda-feira (17), às 16h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A partida será disputada na Red Bull Arena, em Leipzig.

Como chegam as equipes

Apesar de estarem igualados em pontos, a Alemanha joga pelo empate para garantir a classificação à Copa do Mundo, já que marcou mais gols em relação aos eslovacos (7 a 4).

A Eslováquia busca a vitória na casa da tetracampeã mundial para retornar ao Mundial após 16 anos de ausência. Os países venceram suas duas últimas partidas nas Eliminatórias.

Onde assistir Alemanha x Eslováquia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (17/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
  • Local: Red Bull Arena, em Leipzig (Alemanha)
  • Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Alemanha: Baumann; Baku, Schlotterbeck, Tah e Raum; Kimmich, Goretzka; Sané, Wirtz e Gnabry; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.

Eslováquia: Dubrávka; Gyömber, Skriniar, Obert e Háncko; Bero, Lobotka e Rigo; Duris, Strelec e Haráslin. Técnico: Francesco Calzona

