Itália x Noruega ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo das Eliminatórias
Entenda o panorama detalhado sobre o confronto decisivo em Milão, destacando contexto recente das seleções europeias e o impacto na classificação
Itália e Noruega se enfrentam no próximo domingo (16), às 16h45 (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão, pela última rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.
O duelo coloca frente a frente duas seleções que venceram na rodada anterior: a equipe italiana superou a Moldávia por 2 a 0, enquanto os nórdicos golearam a Estônia por 4 a 1, em Oslo.
Mesmo com a partida em casa, os italianos já não têm chances de alcançar a liderança do grupo.
A derrota por 3 a 0 no primeiro turno e o saldo amplamente favorável dos noruegueses inviabilizam qualquer possibilidade de ultrapassagem.
Restará ao time comandado por Gennaro Gattuso usar o encontro em Milão para testar ajustes visando à repescagem, já assegurada com o segundo lugar da chave.
Onde assistir Itália x Noruega
A partida terá exibição na ESPN, canal de TV por assinatura que transmitirá o confronto que acontece em Milão.
O jogo também estará disponível no Disney+, que oferecerá transmissão ao vivo para assinantes da plataforma de streaming.
Ficha Técnica da partida
- Competição: Eliminatórias da Europa à Copa do Mundo 2026
- Local: Estádio San Siro (Giuseppe Meazza), Milão, Itália
- Data: Domingo, 16/11/2025
- Horário: 16h45 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)
