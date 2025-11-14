Itália x Noruega ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo das Eliminatórias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entenda o panorama detalhado sobre o confronto decisivo em Milão, destacando contexto recente das seleções europeias e o impacto na classificação

Clique aqui e escute a matéria

Itália e Noruega se enfrentam no próximo domingo (16), às 16h45 (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão, pela última rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.

O duelo coloca frente a frente duas seleções que venceram na rodada anterior: a equipe italiana superou a Moldávia por 2 a 0, enquanto os nórdicos golearam a Estônia por 4 a 1, em Oslo.

Mesmo com a partida em casa, os italianos já não têm chances de alcançar a liderança do grupo.

A derrota por 3 a 0 no primeiro turno e o saldo amplamente favorável dos noruegueses inviabilizam qualquer possibilidade de ultrapassagem.

Restará ao time comandado por Gennaro Gattuso usar o encontro em Milão para testar ajustes visando à repescagem, já assegurada com o segundo lugar da chave.

Onde assistir Itália x Noruega

A partida terá exibição na ESPN, canal de TV por assinatura que transmitirá o confronto que acontece em Milão.



O jogo também estará disponível no Disney+, que oferecerá transmissão ao vivo para assinantes da plataforma de streaming.

Ficha Técnica da partida

Competição: Eliminatórias da Europa à Copa do Mundo 2026

Local: Estádio San Siro (Giuseppe Meazza), Milão, Itália

Data: Domingo, 16/11/2025

Horário: 16h45 (de Brasília)

Transmissão: ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)

Moldávia 0 x 2 Itália | Melhores Momentos